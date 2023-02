V neděli přijede do KV Areny suverénní lídr extraligové tabulky Dynamo Pardubice, hraje se od 15.30.

A karlovarští hokejisté se naladili pátečním vítězstvím v Mladé Boleslavi 2:0.

Doma budou opět spoléhat na podporu fanoušku, jejichž zájem roste se zlepšenými výsledky Energie.

„Není to žádné klišé, jednoznačně nám pomáhají. Když tým začne vyhrávat doma, tak lidi mají důvod přijít na stadion. A v momentě, kdy je ten stadion plný, tak mančaft šlape jinak. Říká se, že je to hráč navíc a v našem případě je to pravda, pochvaloval si v reprezentační přestávce karlovarský trenér David Bruk.

V podobném duchu mluví i samotní hráči, kteří v poslední době hojně prodlužují s klubem smlouvy.

Pohár CEV: Bełchatów neměl s Vary slitování a doma slavil postup do semifinále

„Každý hráč vám potvrdí, že se před plným stadionem hraje nejlépe. Fanoušci nám moc pomáhají a bylo by super, kdyby v takovém počtu chodili co nejčastěji,“ vzkázal příznivcům nejproduktivnější hráč týmu Tomáš Rachůnek. Zlínský odchovanec působí v Karlových Varech už osm let a v týdnu prodloužil smlouvu o další dva roky.

Ve stejný den podepsal nový tříletý kontrakt i momentálně zraněný obránce Michal Plutnar. Oba následovali další spoluhráče (Redlich, Pulpán, Huttula, Beránek, Černoch), kteří se Energii upsali už dříve.

Vedení karlovarského klubu tím vyslalo jasný signál, že skládá pro příští sezonu silný tým, ale nejprve chce zdárně dokončit tu letošní. Minimálně postupem do předkola play-off, zítra je čekají Pardubice.

Jak vyzní konfrontace s lídrem extraligové tabulky?

Poslední utkání a návštěvy

Olomouc 0:3 2803

Litvínov 3:0 4839

Ml. Boleslav 4:1 2209

Vítkovice 1:3 2723

Kladno 4:2 5083

Brno 5:4 3463

Třinec 4:1 3179

Plzeň 3:1 5153

Sparta 3:6 4108

Bude se hrát:

zítra, 15.30 Pardubice

26. 2., 16.20 Č. Budějovice

3. 3., 18.00 Liberec

Kromě toho hraje Energie ve Vítkovicích (24. 2.) a základní část zakončí v Kladně (5. 3.).