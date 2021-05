Hokejisté karlovarské Energie v letní přípravě znovu využili služeb chodovského Elite centra. Tam na ně čekal jeden z nestorů smíšených bojových umění na Karlovarsku, bývalý zápasník, dnes kouč a také promotér zápasů v MMA Michael Madej.

„Je to již vyzkoušená věc, kterou jsme dva roky zpátky začali, a udělali jsme s tím velmi dobrou zkušenost, ať ze strany nás trenérů, tak ze strany hráčů. Mady (trenér Michael Madej) nám tady udělá vždycky výborný trénink, klukům všechno ukáže a vysvětlí a oni si zase osahají něco jiného a sáhnou si trošičku na dno,“ vysvětluje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Pro některé nové tváře v kádru extraligové Energie to bylo první „živé“ seznámení s tímto populárním sportem. „V Hradci jsme chodili na box, ale s MMA je to první zkušenost,“ přiznal Patrik Miškář.

Smíšené bojové sporty ale nejsou pro 25letého útočníka úplnou novinkou. Na jejich sledování se snaží najít čas. „Teď koukám samozřejmě hlavně na Jirku Procházku. Jinak téměř každou sobotu se na to dívám, je to ale v nočních hodinách, takže stihnu jenom pár zápasů,“ směje se.

Kouč MMA Michael MadejZdroj: Kateřina Macečková

Z chodovského centra odcházel Patrik Miškář spokojen. „Užil jsem si to hodně, je to dřina, ale je to zase něco jiného, je to odreagování od letní přípravy,“ poukazuje.

S tím souhlasí karlovarský asistent Tomáš Mariška. „Je to takové zpestření přípravy,“ říká.

Nějaká jízda na půl plynu ale energetiky v Elite centru nečekala. „Nebylo to žádné zlehčení, naopak to byl jeden z nejtěžších tréninků, které hráči v létě absolvují,“ upozorňuje Tomáš Mariška.

Na druhou stranu hokejisté Karlových Varů celkově „MMA“ uvítali. „Tahle tvrdá práce jim nevadí. Vědí, že jim to potom pomůže. Takže to kvitují jak oni, tak my,“ hlásí asistent Energie.

Pro laické oko využívají hokejisté v suché přípravě zcela jiný pohyb než při tréninku MMA. Je pro ně i v tomto ohledu trénink bojového sportu přínosem? „Je to velmi komplexní pohyb, jsou to úpolové věci, které si myslím jsou velmi potřebné do osobních soubojů i na led,“ je přesvědčen Tomáš Mariška.