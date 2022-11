Domácí, kteří do utkání nastoupili s navrátivšími Pulpánem, Černochem a posilou Huttulou, byli od první minuty velmi aktivní. V tlaku jim pomohl první gól, který přišel už ve třetí minutě. Střílenou přihrávku Redlicha před brankou šťastně tečoval Martin Kohout, pro nějž to byla vůbec první letošní branka. Z následného tlaku vytěžili energetici přesilovou hru. Největší šanci měl po nahození Bartejse útočník Černoch, který tečoval puk do tyče. Olomouc se v prvním dějstvím dostávala na dostřel pouze ojediněle. Ve třinácté minutě se k odraženému puku ve středním pásmu dostal Beránek a pádil ze strany sám na branku, Sedláček ho ale skvěle vychytal. Zanedlouho mohl olomoucký gólman podruhé v utkání věnovat své brankové konstrukci. Ta jej tentokrát zachránila po střele agilního Beránka.

V úvodu druhého dějství si skvěle za olomouckou obranou počkal na přihrávku Koblasa. Ujížděl sám na Sedláčka, kterého si položil, ale zakončit nedokázal. Nemuselo ho to ale mrzet. Již za minutu totiž výborně sehrála protiútok Jiskrova formace. Kohout výborně zatáhl kotouč do pásma a přihrávkou před bránu hledal najíždějícího Pulpána. Pěkně myšlenou nahrávku překazil svým pádem obránce Mory. Puk ale odrazil přímo do jízdy Tomáše Redlicha, který svou střelou nad lapačku nedal brankáři žádnou šanci.

Od té doby převzala otěže zápasu hostující Olomouc. Domácím zatápěla v obranném pásmu, vážnější šanci si ale ne a ne vytvořit. Až po nedorozumění karlovarských obránců v polovině druhé třetině se sám před Lukešem zjevil Ondrušek. Už zvedal ruce, ale zbytečně. Karlovarský brankář ukryl puk pod svými betony. V závěru prostřední dvacetiminutovky znovu ujel Koblasa. Ani zakončení nad rameno Sedláčka ale nebylo úspěšné. Přesto se Energie ještě jednou prosadila. Nahození Havlína od modré čáry tečoval na brankovišti stojící Martin Kohout. Opaření hosté už se do druhé přestávky k ničemu nedostali.

Třetí dějství načali hosté velmi aktivně. Vysunuli napadání a domácí hokejisty tím zaskočili. Přesto to byla Energie, kdo měl první velkou šanci. Koblasa vybojoval puk za brankou a z otočky našel před ní najíždějícího Beránka. Ten se ale ani bekhendovým zakončením neprosadil. Proti němu stál brankář Lukáš, který do posledního dějství nahradil Sedláčka. A nový impuls svým spoluhráčům rozhodně dal. Po již několikátém závaru dokázal snížit Jan Bambula, který byl důrazný na hranici brankoviště a prostřelil karlovarského brankáře. Stejný hráč měl o chvíli později další příležitost, když dobře zakončoval po objetí branky, Lukeš byl ale tentokrát proti.

Smolný okamžik pak prožil obránce Hutulla, když si srazil nahození Petra Strapáče nešťastně do sítě. Olomoučtí tak snížili na rozdíl jediné branky a vrátili se do zápasu. Jejich důraz dělal domácím velké problémy. Další dobrou šanci měl Navrátil, který mohl zakončit do poloprázdné branky. Kotouč mu ale v rozhodující moment uskočil. Energetici se ke konci třetí třetiny poctivě bránili. Před Lukáše se dostávali pouze zřídka. Dvě minuty před koncem mohl rozhodnout Černoch, kterého krásně našel do tandemu Beránek. Brankář Mory ale vytáhl skvělý zákrok. Hosté tak i díky němu mohli v závěru zkusit power play. V té zkoušel střílet brankář Lukeš, ale měl na mále, že z toho nebyl puk v jeho síti. Trefil totiž dojíždějícího protihráče, od nějž se puk nepříjemně odrazil. Třináct vteřin před koncem byl ještě vyloučen Dlapa. Mora se dostala k několika střelám, karlovarští hokejisté však všechny pokusy vylehali a vybojovali důležité tři body.

OHLASY TRENÉRŮ

Vojtěch Šik (HC Energie Karlovy Vary): „My jsme měli dobrý vstup do utkání, celou dobu hráči plnili to co jsme jim říkali, nedělali jsme fauly což nás trápilo před reprezentační přestávkou. Zápas jsme si trošku zkomplikovali ve třetí třetině, nejdříve tam byl nedůraz před bránou a druhý gól jsme si dali vlastní. Věřili jsme, že dnes už to dotáhneme do vítězného konce, snažili jsme se už nemít v hlavách poslední nepovedenou koncovku s Plzní. Jsme hodně rádi, za ty dnešní tři body. Budeme dále pracovat na koncovce, kdy jsme tam měli několik šancí v první a druhé třetině, kdy jsme byli sami před bránou. Musíme na tom zapracovat.“

Jan Tomajko (HC Olomouc): „My jsme nezačali dobře, první třetina nebyla z naší strany vůbec dobrá a to dnes asi rozhodlo zápas. Ve druhé třetině jsme se sice zlepšili, ale inkasovali jsme dva góly. Ve třetí třetině jsme s tím chtěli něco udělat, ale bohužel se nám vyrovnat nepovedlo, dali jsme dva góly, třetí tam byl na vlásku. Nepovedenou první třetinou jsme však asi trošku urazili štěstí.“

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 3:2 (1:0. 2:0, 0:2). Branky a nahrávky: 3. Kohout (Redlich, Jiskra), 23. Redlich (Kohout, Jiskra), 37. Kohout (Havlín) – 46. Bambula (Knotek), 49. Strapáč. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Gerát, Špůr. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 2729. Karlovy Vary: Lukeš – Huttula, Plutnar, Bartejs, Dlapa, Pulpán, Havlín, Mikyska – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Jiskra, O. Beránek – Bernad, Sapoušek, Kružík. Olomouc: Sedláček (Lukáš) – Ondrušek, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Mareš – Rutar, J. Káňa, Nahodil – Kunc, Kusko, Knotek – Bambula, Anděl, Menšík – Navrátil, Olesz, Strapáč – Mácha.

Filip Mikulášek