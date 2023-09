Hokejisté Sokolova ve středu zahájí nový ročník Chance ligy, ve kterém je čeká úvodní náročný los. Nejprve zamíří na led farmy mistrovského Třince do Frýdku-Místku, poté v sobotu 16. září doma přivítají doma největšího favorita nového ročníku ze Zlína, následuje ambiciózní Prostějov a nováček ze Znojma.

Hokejisté Baníku Sokolov zahájí nový ročník Chance ligy ve středu 13. září, kdy se představí ve Frýdku-Místku. V sobotu 16. září se poté představí svým fanouškům v utkání se Zlínem. | Foto: HC Baník Sokolov

Tiskovou konferencí oficálně odstartoval v pondělí 11. září HC Baník Sokolov sezonu 2023/2024. Do ní sokolovský klub vstupuje se silným spoluvlastníkem, Sokolovskou uhelnou. „Pro nás příchodem silného partnera přichází zlom. Před pěti lety jsme defacto začínali na úrovni krajského přeboru, nyní patříme mezi nejlepších 25 klubů v republice,“ nechal se na tiskové konferenci slyšet David Soukup, generální manažer HC Baník Sokolov.

Poskytování prostoru pro kvalitní sportovní vyžití a rozvoj dětí, podpora jejich vztahu ke sportu, vyžití pro rodiny a stabilizace klub. To vše jsou důvody, proč se Sokolovská uhelná rozhodla do klubu vstoupit. „Jakmile by klesla úroveň soutěží, následoval by i pokles zájmu dětí o sport,“ podotkl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné. A mládež se v sokolovském hokejovém klubu neustále posouvá. „Roste počet profesionálních trenérů, i počet nových malých hokejistů,“ těší Soukupa.

Baník do Chance ligy vstoupí ve středu na ledě vzdáleného Frýdku-Místku s obměněným kádrem. Po nepříliš povedené loňské sezoně došlo k výrazným změnám v týmu i na postech trenérů. „Chtěl bych poděkovat vedení a partnerům, že nám umožnilo tým vytvořit,“ říká nový hlavní trenér Baníku Tomáš Mariška.

Do týmu tak přišli extraligou ostřílení Martin Rohan, Vojtěch Tomeček či Vojtěch Polák, který má na svém kontě i starty v NHL. Výraznými posilami jsou i David Tureček, jeden z nejlepších obránců Chance ligy v minulém ročníku nebo zkušený Daniel Vrdlovec. Okysličit mužstvo přišli i perspektivní hráči Jan Mlčák a Václav Adamec, kteří v přípravě dokazovali, že se s nimi musí počítat.

„Hledali jsme kvalitní hráče v našich finančních možnostech, především pak se vztahem ke klubu či regionu,“ doplňuje Tomáš Mariška. Zapojili se i hráči v tzv. development programu s HC Energií Karlovy Vary v čele s brankářem Petrem Hamalčíkem.

A právě spolupráce s týmem HC Energie Karlovy Vary by měla do Sokolova přivést další extraligové hráče. Lázeňský klub rozšířil svou soupisku, s tím, že část hráčů se bude připravovat se sokolovským týmem a hrát zde i zápasy. „Nemůže to však vše stát na Energii, proto jsme vytvořili svůj kádr 8 obránců a 13 útočníků a věřím, že budeme hrát v lize víc než důstojnou roli,“ nechal se slyšet Mariška.

Baník se neustále ve spolupráci s městem Sokolov snaží zlepšovat i zázemí zimního stadionu a jeho prostředí. Toho si všímá i management samotné soutěže. Jak se nechal slyšet Pavel Setikovský, ředitel Chance ligy, podporu města a spolupráci s klubem by mohli jinde závidět. Klub, ač patří v soutěži k týmům s nejnižším rozpočtem, se bude snažit odvedenou prací naplňovat své cíle, i nadále se posouvat a dělat svým fanouškům co největší radost.

HC Baník Sokolov 2023/2024

Brankáři: Hamalčík Petr (číslo dresu 1), Michajlov Martin (45), Schmid Josef (51), Habal Vladislav (85); obránci: Mlčák Jan (6), Krajčík Filip (15), Bulka Kryštof (22), Rulík Adam (25), Tureček David (26), Klejna František (40), Mikyska Dalimil (44), Weinhold Martin (58), Rohan Martin (90), Vogel Jakub; útočníci: Adamec Václav (10), Vracovský Tomáš (12), Šmajda Samuel (13), Tomeček Vojtěch (18), Bernovský Jan (20), Polák Vojtěch (24), Novotný David (27), Kružík Daniel (28), Přikryl Roman (30), Křemen Adam (48), Kverka Jaromír (71), Osmík Martin (76), Rohan Tomáš (kapitán, 89), Csamangó Štěpán (94), Vrdlovec Daniel (97), Kysela Vojtěch.

Přišli: Hamalčík (development Karlovy Vary), Habal (stř. starty Karlovy Vary), Mlčák (Poruba), Krajčík (stř. starty Karlovy Vary), Bulka (development Karlovy Vary),Tureček (Třebíč), Mikyska (stř. starty Karlovy Vary), Vogel (development Karlovy Vary), Adamec (Plzeň), Šmajda (development Karlovy Vary), Tomeček (České Budějovice), Bernovský (stř. starty Karlovy Vary), Polák (Cracovia – Polsko), Kružík (stř. starty Karlovy Vary), Přikryl (stř. starty Karlovy Vary), Křemen (development Karlovy Vary), Vrdlovec (Frýdek-Místek).

Odešli: Cichoň (Litoměřice), Horák (Chomutov), Baláž (Třebíč), Krutil (České Budějovice), Novák (Havlíčkův Brod), Pohl (Poruba), Tomek (Litoměřice), Vodička (Třebíč), Hajný (Řisuty), Hauser (Sparta), Helt (Litvínov), Prošek (Cheb), Švec (konec kariéry), Tomi (Přerov), Vrhel (Kolín), Zadražil (Tábor), Benda, Zabloudil.

Hlavní trenér: Mariška Tomáš, asistent trenéra: Sobotka Martin, trenér brankářů, videotrenér a vedoucí týmu: Fečo David, kondiční trenér: Pospíchal Martin, kustod: Polák Vojtěch starší, masér: Maděrová Romana, fyzioterapeut: Svobodová Tereza, psycholog: Pšenáková Zuzana, lékař: MUDr. Polenda Martin.