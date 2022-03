„První třetina byla o čekání, kdo dá první branku, domácí k ní možná měli o něco blíže,“ glosoval karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Druhé dějství se neslo ve znamení opatrnější hry s důrazem na defenzivu. Pak ale přišla série šancí Západočechů, na jejímž konci přece jen boleslavský Krošelj kapituloval. V přesilové hře jej střelou do odkryté branky překonal po spolupráci s Mikušem Tomáš Rachůnek.

Energetici ani napodruhé na České Budějovice nestačili

Uběhla však jen minuta a něco málo k tomu, tentokrát byli v početní výhodě Boleslavští. Na modré čáře dostal pobídku domácí kapitán Martin Ševc a ten prudkou ranou využil clony před Lukešem. O tři minuty později se Středočechům podařil obrat. Po akci jako přes kopírák a sérii přesných přihrávek se od modré nemýlil ani Martin Pláněk. „Ztratili jsme koncentraci,“ řekl Mariška.

Slovinec Krošelj si pak vybral na začátku závěrečného dějství slabší chvilku, když propustil nenápadnou střelu Michala Plutnara z nulového úhlu, a karlovarští hokejisté se tímto šťastným momentem znovu přihlásili do souboje o důležité vítězství.

V 16. minutě ale ve velké šanci nedokázal zblízka udeřit Vondráček, a tak se podle nepsaného pravidla rozsvítilo červené světlo na druhé straně. Za svou aktivitu byl odměněn Oscar Flynn, jenž si skvěle navedl kotouč na osu hřiště a o tyčku rozhodl o osudu utkání. „Když se nám povedlo, možná trochu šťastně, vrátit do utkání, místo abychom to uhráli do konce, tak jsme inkasovali po povedené individuální akci, a proto soupeř zvítězil. Naši hráči nechali na ledě vše, bohužel to ale na body nestačilo,“ uzavřel Mariška.

A s čím půjdou energetici do zbytku základní části?

„Cílem je předkolo, sledujeme ovšem i to, co se děje za námi. Máme sice náskok, dokud však nebude jistota, tak tam nějaký strašák asi vždy bude. Ale já šel do sezony s jedním cílem a to je play-off, doufám, že pro to všichni uděláme cokoli,“ prohlásil Jakub Flek.

BK Mladá Boleslav – HC Energie Karlovy Vary 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Branky a nahrávky: 32. Ševc (Pláněk, Fořt), 35. Pláněk (O. Flynn), 56. O. Flynn – 30. T. Rachůnek (T. Mikúš, Flek), 43. Plutnar. Rozhodčí: Pražák, Vrba – Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 900.

HC Energie Karlovy Vary: Š. Lukeš – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, Parkkonen, D. Mikyska, Pulpán, Vodička – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – O. Beránek, Hladonik, Vondráček – Koblasa, Černoch, Kohout – Kulich, Jiskra, Osmík.