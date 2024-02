Třetí reprezentační pauza je ta tam. Hokejisté sokolovského Baníku se navrátí zpět po malém oddychu zpět do hokejové zbroje. A půjde o hodně. V Chance lize čeká baníkovce pod velením trenéra Tomáše Marišky sedm závěrečných vystoupení základní části, které rozhodnou jestli se Sokolov udrží v elitní šestce. Nejen o tom, jsme si v rozhovoru Deníku s trenérem Sokolova povídali.

Pane trenére máte za sebou další část zápasů, ve kterých to bylo jako na houpačce, jak byste je s odstupem času hodnotil?

Lednové zápasy byly všechny hodně těžké vzhledem k nahuštěnému programu zápasů, které byly v rychlém sledu za sebou a při naší úzké soupisce nebyl prostor pro potřebný odpočinek. Tabulka se ještě více vyrovnala a s blížícím se koncem základní části začali všechny týmy usilovat o co nejlepší postavení – zejména týmy, které byly na konci tabulky výrazně posilovaly a hráli takzvaně o život!

Zejména vám nevyšli zápasy s týmy ze suterénu tabulky, když jste jak se Znojmem, tak i Slavií museli skousnout prohru…

Jak už jsem říkal, tak týmy, kterým reálně nejvíce hrozí sestup udělaly velké množství změn a posílily své soupisky i za cenu velkých finančních nákladů. My jsme v těchto zápasech neměli dobrou obrannou fázi hry,. Dostali jsme hodně zbytečných a laciných branek a na druhou stranu naše ofenzivní hra tyto nedůslednosti nedokázala kompenzovat. Zejména mě mrzí nezvládnutá 3. třetina v domácím zápase proti Slavii, z toho si musíme vzít velké ponaučení.

Nakonec jste před repre pauzou uspěli v Třebíči, kde jste dosáhli na dva body, ale sahali jste po třech bodech…

Jsme rádi, že se nám dobrým týmovým výkonem podařilo zvládnout tento zápas před pauzou. Měli jsme za sebou špatnou sérii a o těžší pro nás ten zápas byl. Jsem rád, že se hráči semkli a pracovali velmi dobře. I když jsme dostali branku v poslední minutě zápasu, tak jsme rádi za zisk dvou bodů z horkého třebíčského ledu.

Dají se vůbec během reprezentační pauzy vyladit ještě nějaké herní činnosti, nebo jste se soustředili na odpočinek, aby hráči vyléčili své šrámy?

Budeme se snažit o obojí. Hráči potřebují odpočinout a nabrat nové síly, které budou hodně potřebné pro těžký závěr základní části. Zároveň ale chceme oživit kondici na ledě i mimo něj a co nejlépe se opět připravit na další zápasy. Pozitivní je, že se do tréninku zapojili i zranění hráči a věřím, že se blíží jejich brzký návrat do sestavy.

Před sebou máte posledních sedm zápasů vzhledem k vyrovnanosti tabulky v boji o elitní šestku, bude hrát každý bod důležitou roli…

Říkáme hráčům, že každý bod je důležitý od prvního mistrovského zápasu. Teď se primárně díváme na náš první zápas s Kolínem, na který se chceme co nejlépe připravit a zvládnout ho. Připravíme se na každý jednotlivý zápas a uděláme vše, aby jsme zvládli i poslední zápasy v základní části. Na co to pak bude stačit, se uvidí na konci. Budeme pracovat postupně každý zápas a uděláme vše pro co nejlepší postavení v tabulce.

Jako první přijde na pořad Kolín, který budete hostit nad svém stadionu, se kterým jste však doma prohráli, jak náročný duel tedy očekáváte?

Kolín se po horší sérii herně i výsledkově hodně zvedl a z posledních dvou zápasů získal pět bodů. Všechny zápasy, které jsme s ním v této sezoně sehráli, byly maximálně vyrovnané. Zejména v posledním zápase u nás Kolín velmi pozorně a tvrdě bránil a my se nedokázali prosadit. Budeme chtít mít dobrý pohyb hrát poctivě do obrany a být nebezpeční v útočném pásmu. Věřím, že s podporou našich fanoušků se nám tento zápas podaří zvládnout!

Rozhodující fáze Chance ligy je tady. Hokejisté Baníku Sokolov si prozatím drží účast v elitní šestce, která zaručuje přímou účast ve čtvrtfinále. Před pronásledovateli však mají Západočeši pouhý dvoubodový polštář. „Rádi bychom se udrželi v první šestce, abychom šli rovnou do čtvrtfinále,“ říká za sokolovskou kabinu dvacetiletý obránce Kryštof Bulka, který naskočil již do dvaatřiceti duelů, ve kterých si připsal na konto jednu gólovou asistenci.

Sám, ví, že jeho tým čeká náročná šichta, když rozhodovat bude každý bod. „Už teď rozhoduje každý bod, jelikož tabulka je velmi vyrovnaná,“ připomněl Bulka našláplou tabulku, ve které hned několik týmů pošilhává právě po elitní šestce. „Musíme uhrát co nejvíce bodů,“ dobře ví sokolovský mladíček. Po návratu do Chance ligy po reprezentační pauze čeká Sokolov domácí bitva, kterou odehraje v pondělí 12. února od 18.00 hodin s Kolínem.

„Kolín je kvalitní soupeř, my se musíme dobře připravit a proměňovat co nejvíce šancí,“ přemítá před pondělní bitvou Bulka. Právě Kolín dokázal naposledy na ledě Sokolova uspět, když si odvezl výhru 2:0. „Kolín hraje nepříjemný hokej, ale my se budeme soustředit na naši hru. Musíme hrát týmově a nechat tam všechno,“ doplnil závěrem sokolovský obránce.