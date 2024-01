Úvodní dvacetiminutovka nabídla na sokolovském stadionu vyrovnanou partii. I přesto si vystřelili vedení hokejisté jihlavské Dukly. Ve 12. minutě vyhrál buly Toman přímo na Jana Strejčka, jenž se do kotouče pořádně opřel a jeho rána se zastavila až za zády brankáře Baníku Michajlova. Následně měl vyrovnání na hokejce Bernovský, ale tomu překazil gólovou radost jihlavský brankář Maláč, který vytasil skvělý zákrok. Další příležitost si vypracoval Sokolov v 19. minutě, kdy opět hosty podržel Maláč, který tentokrát zneškodnil šanci Kverkovi.

Ve druhé periodě pak Jihlava Sokolovu odskočila na rozdíl branek, když se ve 28. minutě zapsal do střelecké listiny Šimon Báťa, pro kterého to byla premiérová trefa v Chance lize. O chvilku později pošilhávali Baníkovci po kontaktní brance, kdy starosti nadělal Maláčovi jedovatou střelou Vracovský, ale hostující brankář dál držel domácí v šachu.

Třetí třetinu načali velkou šancí hráči Jihlavy, kdy Toman nedokázal zasunout puk odkryté branky domácích. Sokolov se i nadále snažil o vstřelení kontaktní branky, ale v 53. minutě vyrobil hrubku na své modré čáře, čehož hosté dokázali brankově využít, když Havránkův únik přetavil ve třetí gólovou radost Šimon Jelínek, který tak udělal definitivní tečku za utkáním.

HC Baník Sokolov – HC Dukla Jihlava 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Branky a nahrávky: 12. Strejček (R. Toman), 28. Báťa (Jungwirth), 53. Jelínek (T. Havránek). Rozhodčí: Horák, Valenta – Belko, Kotlík. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 621. Sokolov: Michajlov – Mlčák, Tureček, Bulka, Weinhold, Rulík, Krajčík – Vracovský, Kverka, Tomeček – V. Adamec, Bernovský, Kružík – Křemen, Vrdlovec, Csamango – D. Novotný, T. Rohan, Šlechta. Jihlava: Maláč – Bilčík, Strejček, Dundáček, Ozols, D. Kolář, L. Mareš, Koštoval, Kočí – Čachotský, R. Toman, Cachnín – Harkabus, T. Havránek, Jelínek – Jungwirth, Rauš, Báťa – Štefančík, V. Brož.

Baník vyztužil zadní řady, přišel Ján Niko

Baník ještě před 38. kolem Chance ligy s Duklou Jihlava oznámil příchod zkušeného třiatřicetiletého obránce Jána Nika, který v této sezoně působí v druholigových Letňanech, který v Chance lize odehrál 438 zápasů, ve kterých nasbíral 124 kanadských bodů v Chance lize. Ostřílený bek přichází na západ Čech v rámci střídavých startů. Ještě v minulé sezoně nastupoval Niko za Kolín,když oblékal i dres Jihlavy, Vrchlabí či Benátek. Nyní zkušený obránce míří na západ Čech, kde by měl vypomoct při zranění beků v řadách Baníku a Energie. „Jde o zkušeného obránce a je to možnost doplnění naší obrany při ztrátě Františka Klejny z důvodu zranění a také hráčů v Energii,“ odůvodňuje příchod Jána Nika hlavní trenér A-týmu Baníku Tomáš Mariška. Niko naskočil i do duelu s Jihlavou, ale porážce 0:3, ani on nedokázal zabránit.