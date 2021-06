„Jsme tu proto, aby vedle sebe vyrůstali hokejově nadaní sportovci. Výkon je však jen část podstaty výběru. Zřetel bereme na píli, pracovitost, zápal, slušnost a nadšení dětí,“ stojí v preambuli hokejové akademie Gold Bull.

Ta teď zavítala také do karlovarské Arény, kde čtyři dny trénovala, na závěr svého kempu potom změřila síly se stejně starým výběrem karlovarské Energie. „Jako každý táta hokejista jsem chtěl, aby můj syn hrál s co nejlepšími hráči vlastní a starší kategorie, a mohl tak hokejově růst. Nejjednodušší proto bylo založit vlastní tým ročníku 2008 a 2009 a splnit si tak sen. Ten se jmenuje 'Gold Bull' a je to hokejová rodina,“ vysvětluje šéf hokejové akademie Daniel Viedemann.

Tomu v jeho úsilí pomáhá také manželka Šárka. „Svého muže bezmezně podporuji, a když vidím, jak jsou kluci šťastní, vím, že je to správná cesta. Individuální přístup, poctivost, hra v pravém smyslu slova, takové děti mají šanci obstát,“ poukazuje.

V týmu jsou hráči ročníku 2008, 2009 z celé České republiky. Na ledě KV Arény se tak proháněly vedle „domácích“ také mladé hokejové naděje z Litvínova, Chomutova, Sparty, Slavie, Děčína, Brna, Havlíčkova Brodu nebo například Třebíče.

A účastníci měli z čeho čerpat. S gólmany vypomáhal Pavel Kněžický, s obránci Martin Rohan, a to vše pod dohledem kouče extraligové Energie Martina Pešouta spolu s asistentem Petrem Kuklou. Navíc účastníci měli zajímavou návštěvu, po příletu z mistrovství světa v Rize je přišel pozdravit reprezentační útočník Jakub Flek.

„Celý den začíná společnou snídaní, následuje půlhodina s kondiční trenérkou, led, oběd, znovu led, fotbal, případně další aktivity a na závěr společná večeře,“ nechává nahlédnout do programu Petr Kukla, bývalý útočník sokolovského Baníku, Havlíčkova Brodu nebo Slavie Praha, který již několik sezon hraje v Německu.