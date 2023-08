/CHANCE LIGA/ Přeci jen ještě jedna posila… A ne tak ledajaká. NHL, AHL, švýcarská NLA, finská Liiga, ruská KHL, švédská HockeyAllsvenska, ale také Rumunsko, Anglie či Polsko. To je výčet zahraničních štací útočníka Vojtěcha Poláka, který se vrací na západ Čech, přesněji do Baníku Sokolov.

Vojtěch Polák bude oblékat dres Sokolova. | Foto: HC Baník Sokolov

„Rozhodl jsem se pro Baník, protože se mi libí, jakou cestou se vydal. Každý rok se snaží něco vylepšit. Je tady o hráče postaráno. Dělají tady hokej lidé, co ho mají rádi. Po rozhovoru s panem Soukupem a komunikaci s hlavním trenérem Tomášem Mariškou vím, že to je ta nejlepší volba v pokračovaní mé kariéry,“ říká nová posila Baníku.

Odchovanec karlovarského hokeje nejde do neznámého prostředí. Již v minulosti zde několikrát trénoval během letní přestávky. Navíc v klubu působí i rodinní příslušníci. Otec Vojtěch jako kustod u A-týmu, bratr Tomáš pak nově přebírá klubový fanshop a hockey shop na sokolovském stadionu.

„Je tady také taťka, který dělá kustoda a já se tady cítím jako doma. Je skvělé se s ním opět spojit. V kabině je plno super kluků, co znám už dlouho. Hrál jsem tady také v mládeži, takže opráším ”mladá léta”. Navíc to je pro mě kousek na dojíždění a po rozhovorech s manželkou, taťkou a našima klukama, které tady taky s manželkou dáváme na hokej, se to takto ”upeklo”. Kluci už se moc těší, jak na to, že se tu budou učit hrát hokej, tak taky na to, že se na mě budou chodit koukat a fandit nám,“ líčí klady angažmá v Sokolově Vojtěch Polák, který v sezoně 2010/2011 vybojoval s Třincem mistrovský titul.

Baník v podobě bývalého reprezentanta získává obrovské zkušenosti, ze kterých mohou mladí hráči těžit na ledě i v kabině. Vojtěch Polák by však měl pomoci týmu také v produktivitě. „Mám celkem dost zkušeností, mám chuť vítězit a předvádět co nejlepší výkony. Chci pomoci týmu vyhrávat,“ dodává útočník, jenž má na svém kontě i pět zápasů v dresu Dallasu Stars. Dalších 162 jich přidal v AHL v dresu Iowa Stars.

Vojtěch Polák se brzy připojí k týmu a bude se připravovat na novou sezonu, která pro Baník začne ve středu 13.9. na ledě Frýdku-Místku. „Těším se hodně, až to v sobě musím trochu krotit. Po delší době jsem doma a těším se, že budu moci hrát opět před rodinou, známými a kamarády. A také se těším na baníkovský kotel, pamatuju si jako dítě, když jsem se tady chodil koukat na zápasy, tak byla vždy úžasná atmosféra. Všichni věříme, že budeme dělat fanouškům radost a že nás potáhnou k vítezstvím,“ dodává Vojtěch Polák, jenž se zařadí mezi největší hokejové osobnosti, které kdy v klubu působili. Naváže na Tomáše Vokouna a Radima Bičánka, kteří nastupovali v NHL a oblékli i dres Baníku.

„Když se objevila možnost v pokračování Vojtovy kariéry, tak jsme s ním ihned začali jednat. Získat hráče jeho kvalit a zároveň z našeho regionu nám dávalo od začátku velký smysl. Vedení klubu nám v tom vyšlo maximálně vstříc a umožnilo dohodu s Vojtou, který měl velký zájem hrát za Baník. To byla jedna z hlavních věcí, proč jsme ještě souhlasili s rozšířením současného kádru. Spolupracoval jsem s ním již v extralize v Karlových Varech a vím, že je velký profesionál s bohatými zkušenosti a velkou kvalitou zejména v ofenzivní části. Věřím, že nám pomůže,“ okomentoval příchod Vojtěch Poláka Tomáš Mariška, hlavní trenér A-týmu HC Baník Sokolov.