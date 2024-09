Na pelhřimovském stadionu se měnil ukazatel skóre poprvé v 6. minutě, kdy měl Baník výhodu přesilové hry, kterou využil po přihrávce od modré Vojtěch Tomeček, který si zpracoval puk na kruhu a našel volné místo u vzdálenější tyče – 0:1. O dvě minuty později šla Jihlava opět do oslabení a Západočeši gólově zúročili i druhou přesilovku, když se do gólových statistik zapsal David Kofroň, který si najel před branku Jihlavy a našel volné místo u tyčky – 0:2.

O deset vteřin později udeřili Západočeši potřetí, to Osmík a Csamangó šli do přečíslení a právě Martin Osmík dokázal ve veliké rychlosti dorazit rychlou přihrávku bekhendem za ležícího brankáře Jihlavy Berana – 0:3. Dukla se navrátila zpět do utkání v 16. minutě, kdy snížila na rozdíl dvou branek, když obránce Korenčík vypálil na brankáře Baníku Habala z minimálního úhlu, ten pouze vyrazil puk před sebe, čehož využil Richard Cachnín, který přispěchal k puku a poslal ho do zcela odkryté části branky – 1:3.

Sokolov si však vzal dvoubrankové vedení zpět ve 34. minutě, kdy využil třetí přesilovou hru, kterou tentokrát dotáhl do gólového konce Tomáš Vracovský – 1:4. Do třetí periody šla Jihlava s cílem co nejdříve vstřelit další kontaktní branku, ale Sokolov dokázal její snahu minimalizovat. Dukla pak šla ve 49. minutě do rizika, když zkusila v přesilové hře po vyloučení Adámka hru v šesti, ale taktéž bez úspěchu.

Naopak málem uhodilo na straně druhé, to když střela Kofroně rozkmitala břevno jihlavské svatyně. Nakonec nechal Sokolov vypít Jihlavu kalich hořkosti až do dna, když Dukle se vůbec nepodařila při power play přihrávka u modré, která trefila Havránka do brusle, čehož využil v oslabení Martin Osmík, který z kruhu poslal puk do prázdné.