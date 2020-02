„Pojďte sem, hej, pojďte sem!“ svolávají se. U cedule hřiště zavěšené na plexiskle si vysvětlují, co se bude dál dít. „Chápete to všichni?“ ptá se kapitán, který tak nějak převzal roli kouče.

Na tréninku totiž právě trenér chybí. Chybí vlastně jakýkoliv dospělý, na střídačce nikdo nepostává, ani v ochozech. Žáci Baníku jsou na zimáku úplně sami. Nikdo je neruší. To samé se odehrává při tréninkových jednotkách ostatních žákovských kategorií, dorostenců i juniorů. Dneska si mladí hráči Baníku řídí své tréninky sami.

V Sokolově ale nevypukla žádná stávka trenérů. Trenéři na zimním stadionu jsou, ale v ústraní, v prosklené VIP místnosti, odkud bedlivě sledují, co se na ledě děje. Na Baníku probíhá experiment Romana Staši, bývalého mládežnického reprezentanta, který přijel na západ Čech v rámci projektu Life Skills, tedy výuky životních dovedností. Ty začal v hornickém klubu praktikovat sportovní manažer a trenér Karel Mlejnek.

„To je perfektní,“ hodnotí Staša trénink bez trenérů. „Normálně to funguje,“ rozplývá se. Svoje kroky později vysvětluje i rodičům mladých hokejistů. „Já vidím trenéra spíše jako mentora, který hráčům radí, co můžou udělat lépe,“ říká. „Ne někoho, kdo je vytrvale stresuje,“ dodává.

„Co myslíte, že by se stalo, kdybychom nechali kluky na jednom tréninku úplně bez vedení?“ ptá se. „Nedělali by nic, nebo by se pozabíjeli,“ odpovídají rodiče.

„No tak já vám něco prozradím,“ kontruje Staša. „My jsme to dneska vyzkoušeli a musím říct, že to byl nejlepší trénink, co jsem kdy viděl,“ říká.

Do Sokolova přijel bývalý velký talent českého hokeje, který ale v 18 letech svoji kariéru vrcholového sportovce i vlivem okolností utnul, s výživovou poradkyní Štěpánkou Pflegerovou, a tak se pracovalo i mimo led. Mladí hokejisté Baníku se dozvěděli, proč by měli vynechat párek v rohlíku a návštěvu rychlého občerstvení, jak si třeba připravit vlastní energetický nápoj, nebo proč tě můžou bolet kolena. A také to, že pokud chceš hrát hokej, tak tě to hlavně musí bavit. A že této hře musíš hodně dávat, aby ti to mohla vrátit.

„Važte si toho, že jste v normálním klubu, kde nejste jenom zboží, který chce někdo prodat. Máte obrovské štěstí, že vás vedou lidé, kteří se zajímají o to, co si myslíte, že přemýšlejí přímo nad vámi, že jim nejste lhostejní jako lidé,“ poukazuje Roman Staša.

Vypukne v Sokolově hokejová revoluce? Že by se trénovalo úplně bez trenérů, zřejmě nehrozí, novinkám a experimentům se ale na Baníku evidentně nebrání. „Já doufám, že toho ještě budeme vytvářet víc, protože Karel Mlejnek je pro mě průkopník českého hokeje, a kdykoliv mi zavolá, tak se budu snažit mu maximálně pomoct, “ zakončil Roman Staša dvoudenní akci.