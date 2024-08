Na začátku zápasu museli hosté ubránit přesilovku a poté poprvé udeřili. V 7. minutě napřáhl na levé straně Petr Vojáček a tvrdou střelou do horního rohu chebské branky otevřel skóre. Baník pak ubránil další dvě přesilovky, ale gólově se již v první dvacetiminutovce ani jedno mužstvo neprosadilo.

Po změně stran se střídačka Sokolova radovala podruhé, když se do střelecké listiny zapsal Martin Osmík. Ve 29. minutě to bylo již 0:3, poté co přesilovku využil hostující obránce Jakub Šedivý. Velmi zajímavá pak byla ještě poslední minuta druhého dějství, kdy nejprve na 0:4 zvýšil Tobias Pastor a z protiútoku korigoval domácí Petr Rozhon.

Na další gól se v Chebu čekalo do poloviny poslední třetiny, kdy opět skórovali domácí, za které po šťastném odrazu puku snížil Michal Čejka. Hostující tým ale žádné drama nepřipustil. V 57. minutě se podruhé v utkání prosadil Jakub Šedivý, který upravil skóre na konečných 5:2 pro Baník.

HC Stadion Cheb – HC Baník Sokolov 2:5 (0:1, 1:3, 1:1). Branky a nahrávky: 40. Rozhon, 50. Čejka (Kvasnička) – 7. Vojáček (Osmík), 25. Osmík (Křemen), 29. Šedivý (Klejna, Osmík), 39. Pastor (Varvařovský), 57. Šedivý (Adámek). HC Baník Sokolov: Novák (Zmrhal) – Bulka, Šedivý, Krajčík, Klejna, Postl, Schmidt – L. Adámek, Kopta, Šmajda – Křemen, Osmík, Šlechta – Vojáček, M. Adámek, Varvařovský – Šilhan, Pastor.