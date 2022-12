Důvodem bylo to, že Sokolov do zápasu s Kolínem nasadil více hráčů se střídavým startem, než povolují pravidla. „Stala se obrovská chyba, která devalvuje veškeré úsilí všech, kteří se podíleli na výsledku zápasu. Samozřejmě se nejedná o životní katastrofu, ale z pohledu sportu a našich cílů je to velmi špatně,“ uvedl pro klubový web značně rozladěný David Soukup, generální manažer Baníku. Doufejme, že se v Sokolově z tého chyby patřičně poučili.

CHANCE liga - pondělní program 30. kola - 17.30: Poruba – Přerov, 18.00: Frýdek-Místek – Baník Sokolov, SC Kolín – Třebíč, Dynamo Pardubice B – Prostějov, Slavia Praha – Litoměřice, Šumperk – Dukla Jihlava.

