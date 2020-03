I když samozřejmě horníci po 22 letech čekali od účasti v naší druhé nejvyšší hokejové soutěži určitě více než poslední místo s dvoubodovou ztrátou na předposlední Kadaň.

Baník, stejně jako některé další sportovní subjekty v kraji, sezonu ukončil. „Podle vývoje onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem bude na webových stránkách a Facebooku HC Baník Sokolov ve druhé polovině dubna upřesněna další činnost klubu (přípravné letní období). Prosíme všechny hráče, trenéry i členy realizačních týmů o pochopení a respektování tohoto rozhodnutí,“ oznámil oficiálně sokolovský klub svým členům.

V trochu rozdílné pozici je sousední Baník, tedy ten fotbalový, který sídlí několik desítek metrů vedle toho hokejového.

Fotbalisté Baníku Sokolov jsou totiž na rozdíl od hokejistů, kterým sezona končila, někde na začátku druhého poločasu svých soutěží. Od přípravek po dospělé. Tady jde tedy zatím „pouze“ o přerušení činnosti. „Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky s okamžitou platností přerušujeme tréninkový proces mládežnických týmů, a to až do odvolání,“ sdělil FK Baník Sokolov.

Druholigový A-tým mužů potom dostal individuální plán. „Odvolali jsme tréninky, které měly po volném víkendu začít, a hráči dostali individuální plány minimálně do příštího úterý,“ přiblížil hlavní kouč týmu Fortuna národní ligy Bohuslav Pilný. Poté fotbalisté sokolovského áčka obdrží další instrukce. „Záleží samozřejmě na tom, jak se bude situace vyvíjet,“ podotkl trenér Baníku.

Bohuslav Pilný opět zopakoval, že jakékoliv nařízení svazu i vlády plně respektuje. „Je to vážné. Je to asi to nejlepší, co se mohlo udělat, aby se lidé vyhýbali přímým kontaktům a co nejdřív se tak celá situace vyřešila. Plně to chápu.“