Chebští si ale připravili pro hosty ještě jeden úder. Ten přišel v 56. minutě, kdy Písečtí museli zatáhnout záchrannou brzdu při průniku Proška a ten nařízené trestné střílení přetavil ve vítězný gól. „Musím přiznat, že jsme dnes nebyli lepším, ale šťastnějším týmem. Očekávali jsme velice těžké utkání, což se nakonec potvrdilo, Písek před sezonou hodně posílil. Jsme strašně rádi za tři body, hráčům jsem v kabině poděkoval,“ řekl po utkání trenér Michal Jäger. Pro jeho svěřence to byl první zápas sezony.

Výhodu domácího prostředí měl v sobotu ve 3. kole Chance ligy Baník Sokolov proti Havířovu. I tady se zápas dostal až do prodloužení. S tím ale horníci nemohli být spokojeni, již v 9. minutě utkání totiž po gólech Tomiho a Jiskry vedli 2:0. Havířovský Azet ale dokázal postupně srovnat skóre a v prodloužení se radoval z výhry. „Dnes jsme vítězství soupeři doslova darovali. Neproměnili jsme spoustu šancí a soupeř vytěžil z minima maximum. Po dobré první třetině jsme měli velmi špatný vstup do druhé, poté se herní projev zlepšil, ale bohužel se nám nepodařilo vstřelit branku. Hlavní příčinu vidím v nevyužitých přesilových hrách, kterých bylo poměrně dost. Dnes jsme z výsledku zklamaní, protože jsme měli bodovat naplno,“ nebyl spokojen kouč Baníku Martin Štrba.

„Utkání bylo velice těžké, jelikož domácí hráli výborně. Měli dobrý pohyb a zaslouženě vedli o dvě branky. Nás držel ve hře hlavně Filip Novotný, díky kterému se ten náskok Olomouce nezvýšil. Jsem ale velmi rád, že naši hráči zabojovali a vrátili se do zápasu. Bod je pro nás po celkovém průběhu zlatý a kluci si hlavně za tu třetí třetinu zaslouží velkou pochvalu,“ hodnotil duel na Hané karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.