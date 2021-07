Letní příprava hokejistů se chýlí pomalu ke svému konci. Nejinak je tomu v Chebu u nově se rodícího týmu juniorů Stadionu. „Příprava se přehoupla do své poslední části,“ potvrzuje trenér Petr Nekvinda.

Ten se se svými svěřenci věnuje především rozvoji rychlostních a silových schopností. „Vedení nám umožnilo trénovat v areálu Dřenice, kde využíváme hlavně trénink na písečném hřišti. Můžeme dvakrát v týdnu využít posilovnu a v poslední řadě se junioři připojili k tréninku A-mužstva na ledě v Mariánských Lázních, což je určitým zpestřením přípravy,“ vypočítává nový kouč HC Stadion Cheb, který přišel do historického města ze severočeského Litvínova.

Příprava chebských juniorů potrvá do konce června. „Na červenec hráči dostanou 'návod', jak se udržet v kondici během měsíční pauzy. Zde to bude záviset na každém hráči, zda pro sebe něco udělá, nebo ne,“ poukazuje zkušený trenér.

Jak Petr Nekvinda hodnotí dosavadní průběh přípravy juniorů, ale také dorostenců, které má v HC Stadion Cheb také na starost? „Probíhá standardně. Hráči, kteří chodí, trénují poctivě a naplno. Samozřejmě se stává, že někdy se kluci omluví kvůli škole, nemoci či zranění, ale bohužel jsem zaznamenal i některé, co se jim trénovat příliš nechce, a to hlavně v dorostu,“ zakončuje chebský trenér sondu do letní přípravy svých kategorií.

Junioři jsou poslední kategorií, která Stadionu chyběla. V novém ročníku mají naskočit do první ligy.