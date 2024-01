„Utkání bylo pro mě extrémně těžké, ale jsem šťastný, že jsem se vrátil do prostředí, které znám. Měl jsem teď delší pauzu, byl jsem po zranění a jsem moc rád, že jsem od Baníku dostal šanci se znovu ukázat před skvělými sokolovskými fanoušky,“ řekl ke svému premiérovému startu za Baník Milan Davídek.

Ten po působení v Sokolově ještě odehrál dvě sezony v Chance lize a působil také v druholigové Kobře. Poté zamířil do Skandinávie. „Po působení v Chance lize jsem odešel do Finska, z Finska pak do Švédska a odtamtud jsem se vrátil do Baníku. Bylo to skvělé a doporučoval bych ostatním, kdo neví jak dál, aby klidně zkusili tuto cestu v zahraničí. Byla to skvělá zkušenost, ale doma je doma,“ vrací se k cenné zkušenosti ve skandinávských zemích urostlý útočník.

Proti Vsetínu to byl křest ohněm. Milan se dostal i do šance, ale nakonec vyšel bodově naprázdno. „Musím říct, že první liga šla bruslařsky a tempem extrémně nahoru. Celý se to za těch posledních pět let, co jsem to nehrál, změnilo. Byl to opravdu těžký hokej,“ uznal odchovanec Kobry Praha, který do roku 2014 působil v Karlových Varech, kde si i připsal i 25 zápasů v nejvyšší soutěži.

Milan Davídek, útočník HC Baník Sokolov.Zdroj: HC Baník Sokolov/Jakub KnapZpátky ze Švédska nešel Milan do neznámého prostředí. Z předchozích působení zná některé hráče, ale i klub. „Celá ta organizace se ale strašně moc posunula. Zázemím a vším to šlo tady na nejvyšší úroveň. Máme tady úplně všechno. Kabina je super, kluci jsou super, vedení, všechno… Šlo to tady obrovsky nahoru a jsem za to rád,“ líčí změny, které se odehrály od roku 2018, pětadvacetiletý hráč.

Davídek si je vědom, že o svou pozici v týmu se bude muset poprat. Vyřízeny má i střídavé starty do druholigového Chebu. Chtěl by však být i součástí Baníku.

„Hrozně rád bych postoupil s Baníkem, co nejdále. „Chtěl bych, aby se hrálo co nejdéle, byl tu super hokej a vyhrávalo se. To je ta nejlepší věc na tom,“ přeje si Davídek.

Stejně jako Milan Davídek zná zdejší prostředí, neznámou není ani pro hlavního trenéra Tomáše Marišku. „Milana znám z mládežnických kategorií. Vedl jsem ho v Karlových Varech. Byl teď tři a půl sezony ve Skandinávii v nižších soutěžích, vrátil se, tak jsme využili určité dohody s ním, že tady zůstane formou střídavých startů mezi námi a Chebem,“ popisuje situace lodivod Baníku, který zároveň doplňuje.

„Milan neodehrál v této sezoně moc zápasů, potřebuje se do toho dostat, získat herní praxi a potrénovat. Ale věřím, že bude plnohodnotnou součástí naší organizace. Zatím zapadl do týmu velmi dobře a věřím, že v tom bude pokračovat zase dál,“ říká závěrem Tomáš Mariška. (sei, bou)