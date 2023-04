/TÉMA DENÍKU/ Energie, enerdží… Tak zní refrén hymny karlovarské Energie. Nejčastěji byla slyšet při nástupu domácích hráčů na ledovou plochu v KV Aréně, tak už tomu ale nyní není. Hymnu vystřídalo video na kostce spolu s hudbou. Je klubová hymna ještě vůbec aktuální nebo přežitkem? Z kabiny hráčů můžeme před zápasem slyšet hlasitou hudbu, která se prolíná nejspodnějším prstencem KV Arény, ale klubovou hymnu jen tak neuslyšíte.

„Hymnu si v kabině moc často nepouštíme, spíše zřídkakdy,“ prozradil karlovarský útočník Vít Jiskra. „Pro mě osobně má hymna svůj význam. Když jsem byl malý, byla to moje neoblíbenější písnička. Zpívali jsme ji na hokeji, ale i doma. Takže samozřejmě znám i její text,“ vzpomíná talentovaný útočník.

Klubová hymna by zřejmě měla v hráčích evokovat určitou hrdost, což potvrdil útočník s třiadvacítkou na zádech „Evokuje ve mě pocit hrdosti směrem ke klubu a také k městu, ve kterém žiji.“

Není to tak dávno co Energie prošla změnou loga i barev a tradiční zelenou vystřídala černá s bílou. Hymna, kterou možná noví návštěvníci ledního hokeje v Karlových Varech ani neznají, zůstala stejná. „Je to dobrá hymna a patří k historii klubu. Je možné, že nové fanoušky nemusí tolik oslovit,“ usoudil Jiskra.

„Myšlenka na změnu klubové hymny v průběhu letošní sezony zazněla. Je tak možné, že se k ní v těchto dnech vrátíme. Nicméně si myslím, že v produkci a marketingu nás aktuální tíží daleko větší problémy,“ uvedl Daniel Kubelka PR a media manažer Energie.

Je tedy klubová hymna ještě aktuální nebo je to spíše přežitek? „Používá ji řada klubů, nenazýval bych to raritou. Mě osobně se líbí You'll Never Walk Alone – když ji zpívá celý Anfield Road, vypadá to i přes televizní obrazovku jako úžasný zážitek,“ dodal závěrem Kubelka.