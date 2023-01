První třetina toho kromě dvojnásobných přesilovek na obou stranách moc nepřinesla, i přesto byli domácí aktivnějším týmem, ale chebský brankář Kašpar svůj tým několikrát podržel a i díky němu byl stav po první třetině bezbrankový. To ve druhé periodě už se 210 fanoušků, kteří se na stadionu sešli, branek přece jen dočkalo.

Ve 32. minutě Cheb napodruhé využil dvojnásobnou přesilovku, kterou zúročil ve vedoucí branku Šimon Krutina. Podruhé se hokejisté Stadionu radovali ze vstřelené branky ve 34. minutě, kdy se blýskl přesnou ranou mezi betony benátského brankáře Šimon Krutina, který svou druhou trefou zařídil Chebu dvoubrankové vedení.

O tři minuty později měly Benátky výhodu trestného střílení po faulu Vrtka, ale Bříška při svém pokusu chebskou svatyni minul. Co se nepovedlo Bříškovi při nájezdu, povedlo se mu při přesilové hře jeho týmu, když přesnou ranou navrátil Benátky zpět do zápasu. Pro chebské barvy bylo posléze ještě hůře, to když ve 45. minutě dokázaly Benátky zásluhou Bříšky srovnat na 2:2.

Rozhodující momenty přinesl závěr duelu, ve kterém měl Stadion v 59. minutě výhodu trestného střílení, které ale Vrtek nedokázal zúročit. Nakonec však dokázal Cheb zlomit duel ve svůj prospěch, když pět vteřin po neproměněném střílení Vrtka dokázal po vyhraném buly a následnou bombou od modré z hole Viktora Iakhanova vsítit rozhodující branku.

Poslední kolo základní části před následnou nadstavbou, ve které se představí Stadion ve skupině o 9. až 16. místo, v níž bude bojovat o účast v předkole play-off, se odehraje ve středu 11. ledna od 18.00 hodin na ledě Klatov.

HC Benátky nad Jizerou – HC Stadion Cheb 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). Branky a nahrávky: 43. Bříška (Jankovský, Mašek), 45. Bříška (Mrkvička, Jankovský) – 32. Krutina (Vrtek, Iakhanov), 34. Krutina (Parshakov, Iakhanov), 59. Iakhanov (Rozhon, Konášek). Rozhodčí: Battěk – E. Hlinka, Žídek. Vyloučení: 9:7. Vyšší tresty: 2:0. Využití: 1:1. Diváci: 210.