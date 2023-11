Hokejisté sokolovského Baníku přerušili v Chance lize sérii tří proher v řadě. V bitvě o šest bodů uspěli na ledě Přerova, kde ve 23. kole urvali duel po prodloužení, když slavili cennou výhru 2:1. „Byl to velice těžký ubojovaný a z obou stran opatrný zápas,“ vracel se k duelu na ledě Zubrů útočník Sokolova Martin Osmík.

Martin Osmík, útočník HC Baník Sokolov. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

„Jsme rádi, že jsme ho zvládli, byť jsme deset minut před koncem dostali gól na 1:0, ale dokázali jsme se vrátit zpět a překlopit výhru na naší stranu,“ neskrýval radost z dvoubodového zisku, který byl pro baníkovce prvním po reprezentační pauze.

Právě v rozhodující trefě Sokolova měl Osmík prsty, kdy vymíchal domácí obranu a poté vybídl ke skórování Štěpána Csamanga. „Vymíchal se úplně říct nedá,“ vysvětloval s úsměvem Osmík. „Štěpán na sebe stáhl dva hráče a zpoza branky je prohodil. Já zůstal sám před brankářem a neměl jsem úplně ideální střeleckou pozici tak jsem si kotouč ještě potáhl do bekhendu a věděl jsem, že za mnou bude někde Štěpán, tak jsem mu to tam dal a ten to chladnokrevně zakončil,“ popisoval sedmadvacetiletý forvard rozhodující trefu.

Sokolovský výběr čeká v sobotu 25. listopadu náročná domácí šichta. Ve 24. kole Chance ligy Baník přivítá na svém stadionu od 17.00 hodin lídra tabulky z Poruby. „Je to velká výzva,“ má jasno Osmík. „My však již několikrát dokázali, že s těžkými soupeři hrát a porazit je umíme, tak proč by tomu tak nemohlo být v sobotu,“ přeje si Osmík urvat cenný skalp vedoucího týmu tabulky.

Ten ale nebude zadarmo. Poruba dorazí na západ Čech s jedenácti výhrami v zádech. Navíc baníkovci mají soupeři po prohře 0:2 co oplácet. „Budeme muset podat kvalitní týmový výkon dobře hrát do obrany a být produktivní v ofenzivě,“ přemítal Osmík, co bude důležité, aby jeho tým mohl pomýšlet na tříbodový zisk.

Spoléhat bude Sokolov také na podporu svých fanoušků, kteří umí vytvořit během zápasu třaskavou atmosféru. A na co se mohou těšit v bitvě s lídrem Chance ligy? „Určitě na kvalitního soupeře a dobrý hokej,“ vzkázal závěrem na adresu fanoušků sokolovský útočník.