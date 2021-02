Po dlouhých šesti zápasech na ledech soupeřů se hokejisté Baníku Sokolov představili v minulém týdnu znovu v domácím prostředí. Po středeční výhře nad Kadaní je čekal v sobotu na zimním stadionu v Sokolově nováček z Kolína.

Tři týdny nazpět horníci vyloupili sídlo kolínských Kozlů, když domácím dovolili ve třetí třetině snížit čtyřmi góly až na konečných 4:5. Těžký zápas sehrál Baník i v odvetě na západě Čech, i když tentokrát žádné drama nepřipustil. „Výsledek se vůbec nerodil jednoduše. Kolín hraje hodně na brejky, museli jsme tak hrát celou dobu zodpovědně,“ potvrzuje sokolovský obránce Patrik Kadeřávek.

A byl to právě on, kdo v 16. minutě svým přesným pokusem od modré čáry o horní tyčku otevřel skóre zápasu. „Vždycky nám hodně pomůže, když dáme první gól, to se nám teď podařilo. Dostali jsme se do vedení a zápas jsme si potom vcelku dobře pohlídali,“ poukazuje čtyřiadvacetiletý bek Baníku.

„Každý první gól je důležitý, tým to vždycky hodně uklidní, nás obzvláště teď, když víme, o co hrajeme. Zápasy jsme pak už schopní dotáhnout do vítězného konce. Jsem rád, že jsem tomu mohl pomoct,“ dodává.

Cíl před domácím dvojzápasem byl jasný. „V naší situaci jsme potřebovali dva domácí zápasy, s Kadaní a Kolínem, zvládnout za šest bodů. To se nám povedlo,“ může být spokojen Patrik Kadeřávek.

Horníci si připsali do tabulky v boji o play-off nejen plných šest bodů, ale také si řádně vylepšili skóre. Kadaň porazili 10:0, Kolín potom 4:1. „Jsme pokorní, že jsme to takhle zvládli, je to pro nás vzpruha. Akorát mě mrzí, že jsme to nedokázali kvůli Jakubovi Neužilovi s nulou. Kolínští to tam ale parádně sehráli a jeden obdržený gól za dva zápasy bereme,“ říká sokolovský obránce.

Do konce základní části chybí sehrát ještě šest kol. Baník je v tabulce na 11. místě s náskokem šesti bodů a zápasem k dobru na Benátky, které jsou na první „neplay-offové“ příčce, tedy 13. pozici. „Máme to ve svých rukou, myslím, že to zvládneme,“ je přesvědčen Patrik Kadeřávek.

Sokolováci teď vyrazí k dvojzápasu na východ. Dnes od 18 hodin nastoupí v Šumperku, ve čtvrtek potom od 17 hodin ve Frýdku-Místku. „Každé utkání je pro nás teď svým způsobem klíčové. Když se nám to tam nepovede, tak máme ještě v záloze domácí utkání a doma se cítíme velmi silní. Oba zápasy ale jedeme rozhodně vyhrát, to je bez diskuze,“ hlásí před dvojzápasem Patrik Kadeřávek.