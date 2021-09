Kometu mohla těšit alespoň produktivita v početní výhodě, protože v Karlových Varech využila všechny tři nabídnuté přesilovky. V jedné z nich se trefil i navrátilec Marcel Haščák. "Měli jsme dobrý začátek, pak byla škoda našich vyloučení, při nichž domácí vyrovnali. Snařili jsme se, makali, myslím, že se nemáme za co stydět. Věřím, že příště to bude i výsledkově lepší," uvedl slovenský reprezentant ve službách Komety.

Všechny branky v první třetině padly právě v přesilových hrách. Další kuriozitou byly čtyři góly Jiřího Černocha. K tomu rozhodujícímu mu pomohl tečí obránce Gulaši. „Jsem v šoku, nevím co říct. Výhra je ale pro nás hrozně cenná,“ uvedl čtyřgólový hrdina utkání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.