„I když jsme měli nějaké šance v první třetině, tak tu hru, co jsme si řekli, že chceme hrát, jsme vůbec nepraktikovali a podali jsme velice ostudný výkon,“ zlobil se po utkání sokolovský trenér Martin Štrba a pokračoval: „Stydím se za to, co jsme předvedli.“

To ve druhé třetině už se branek diváci dočkali, a to hned čtyřikrát, když všechny šly na vrub jihlavského výběru. „Místo toho, abychom si tyto zápasy užívali a dali do nich všechno, tak předvedeme tohle a to je neomluvitelné,“ těžko hledal slova po projeté druhé třetině sokolovský trenér.

Ve třetí periodě přidala Jihlava Sokolovu další dvě branky a přichystala mu v semifinálové sérii nejtěžší direkt. Sokolov tak má před čtvrtým zápasem o čem přemýšlet, pokud pomýšlí na prodloužení série.

„Hlavu,“ narážel sokolovský kormidelník, co bude důležité změnit před čtvrtým zápasem. „Hráči si musí uvědomit, že mají něco na prsou, mají nějaké jméno na zádech, za nějaký klub hrají,“ uzavřel Štrba.

Dnes baníkovce čeká čtvrté utkání, které bude zahájeno na sokolovském stadionu v 18.00 hodin.

HC Baník Sokolov – HC Dukla Jihlava 0:6 (0:0, 0:4, 0:2). Branky a nahrávky: 22. Menšík (Kowalczyk), 24. F. Seman (Čachotský, L. Mareš), 24. Helt (Kowalczyk), 27. Kachyňa (Menšík, F. Seman), 42. T. Harkabus (F. Seman, Čachotský), 56. Menšík. Rozhodčí: Horák, Vrba – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 1135. Stav série: 0:3. Sokolov: A. Beran (24. Cichoň) – J. Pohl, Klejna, J. Novák, Radek Jeřábek, Vodička, Kadeřávek, A. Rulík – J. Konečný, Kverka, D. Přibyl – Jurčík, Vrhel, Tomi – T. Jandus, Hašek, M. Sloboda – Vracovský, T. Rohan, V. Bílek. Trenér: M. Štrba.