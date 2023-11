Trápení trápení a zase trápení. Hokejistům sokolovského Baníku se návrat po reprezentační pauze zpět do kolotoče Chance ligy vůbec nepovedl. V šesti duelech brali baníkovci pouhé dva body. „Je pravda, že nás repre pauza přibrzdila, ale na to se v žádném případě nemůžeme vymlouvat, jelikož ji měl každý. Musíme zase zpátky naskočit na koně,“ nehledal výmluvy kapitán Sokolova Tomáš Rohan.

HC Baník Sokolov se představí v domácím prostředí, ve kterém vyzvou béčko Pardubic. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Sokolovu se však nedaří jak herně výsledkově, tak i střelecky. V šesti zápasech nastříleli baníkovci svým soupeřem jen šest branek. „Hokej se hraje na góly a teď jich střílíme opravdu málo,“ přiznává Rohan, že jeho týmu po návratu řádně zvlhl střelecký prach.

„Vše souvisí se vším. Nejenže nedáváme branky, ale vše je o pohybu ten teď není dobrý, proto se do šancí dostáváme méně. Máme špatné vstupy do zápasů necháme si dát první branku a poté je těžké to otáčet,“ bilancoval kapitán Baníku, co vše nehraje Sokolovu do hokejových karet.

Naposledy neuspěl sokolovský výběr v Pelhřimově, kde prohrál s Jihlavou 1:4. „Ani přesilovkou si v poslední době taky nepomůžeme. S Jihlavou jsme měli dokonce minutu a půl pět na tři a taky to nevyšlo,“ zklamaně narážel šéf sokolovské kabiny na to, co jeho tým ještě trápí.

Prokletí pokračuje. Sokolov padl v Pelhřimově, podruhé nestačil na Jihlavu

„Na druhou stranu si myslím, že kluci nehrají špatně prostě to nepadá. Důležité je, že to každý trénink pilují a já věřím, že se to ve středu zlomí,“ přeje si Rohan najet zpět na vítěznou vlnu, kterou si Baník užíval právě před reprezentační pauzou.

Chance liga je však řádně vyrovnaná. Své by o tom mohla povídat na příklad rezerva Pardubic, která po mizerném začátku nabírá na hokejovém dechu, což se promítlo i do posledních zápasů, když Pardubičáci se vyšvihli v tabulce již na devátou příčku a na Sokolov ztrácí pouhý bod.

„Víme, jakou sílu soupeř má. Pardubicím sice nevyšel začátek, ale teď se rozjely. Předchozí dva zápasy proti nim byly hodně těžké a tenhle nebude jiný,“ míní Rohan před bitvou 26. kola Chance ligy, kterou bude hostit ve středu 29. listopadu od 18.00 sokolovský stadion.

„Musíme hrát od první minuty do té poslední žádný výpadek,“ nabádá před třetím vzájemným duelem Rohan. „Hrajeme doma a tempo zápasu musíme určovat my. Bude nás to stát hodně sil, ale věřím, že týmovou prací to zvládneme a sebereme všechny body,“ přeje si uspět před svými fanoušky.

Na ty bude hokejisté Sokolova hodně spoléhat. „Fanoušky budeme určitě potřebovat stejně jako každý zápas. Jsme v tom všichni spolu, ať se vyhrává, nebo prohrává. Uděláme vše proto, aby jsme si mohli po zápase společně zazpívat, “ doplnil závěrem kapitán Sokolova.