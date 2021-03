Dnes bude rozehrána série předkola play off mezi Dynamem Pardubice a Energií Karlovy Vary

Václav Skuhravý | Foto: HC Energie



„Těším se hodně, kvůli tomu se to hraje. Škoda že to bude bez diváků. Dva roky po sobě, co jsme po dlouhé době postoupili, a bohužel u toho nemohou být fanoušci,“ krčí rameny kapitán karlovarské Energie Václav Skuhravý.