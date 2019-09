„Je to pro mě určitě velká čest, že do toho můžu vstoupit jako kapitán. Myslím ale, že je to čest pro každého našeho hráče, nezáleží na tom, jestli máš na dresu céčko, áčko, nebo nic. Všichni se těšíme, až to vypukne. Věříme, že máme kvalitu a že půjdeme s každým soupeřem pro tři body,“ říká na úvod zkušený útočník.

Ze všech směrů je cítit, že v Sokolově stále postupová euforie pokračuje, budete z toho těžit?

Určitě ano. Hlavně ale i z toho, že máme pořád stejný tým, máme vlastně jenom tři změny. Šlo to vidět už v přípravě, že jsme sehraní, taktiku máme vštípenou, v tom vidím naši hlavní výhodu. Další naše plus vidím v domácím prostředí, které máme fantastické, domácí zápasy pro nás budou stěžejní.

Hrál jste extraligu, první i druhou ligu, jak podle vás obstojí sokolovský tým, který, jak jste řekl, se prakticky nezměnil a jde ve stejném složení bojovat o soutěž výše?

Budu upřímný, když jsem se po sezoně dozvěděl, že tým bude stejný jako ve druhé lize, a proti nám soupeři jako Vsetín, Jihlava, České Budějovice, tak jsem měl obavy. Teď je ale nemám ani v nejmenším. Příprava byla velmi podařená, jsem rád, že jsme hráli poslední testovací zápas s Litoměřicemi, kde obě mužstva nastoupila v plné sestavě a my vyhráli 4:3. A to s týmem, který hrál v loňské sezoně v Chance lize první osmičku. Myslím si, že budeme všem v první lize opravdu rovnocenným partnerem.

Dnes Chance liga vypukne, cítíte už poslední dny napětí?

První zápasy přípravy si vždy zvykáte na výstroj, jsou to takový oťukávací zápasy. Generálka ale měla už parametry prvoligového hokeje, tempo a nasazení bylo zcela odlišné. Je znát, že se soutěž přibližuje.

V přípravě jste sehráli celkem osm zápasů, z toho jste sedm vyhráli v základní hrací době a prohráli jediný, až po nájezdech, s německým Bayreuthem. Považujete to za plus, nebo je takhle vynikající bilance spíše ošidná?

Myslím, že to bude plus, dali jsme si teď do hlav, že na tu soutěž prostě máme. Zároveň jsem rád, že nás Karel Mlejnek s Petrem Holejšovským pořád drží na zemi, zdůrazňují, že nesmíme podlehnout euforii. To si sami uvědomujeme, že sezona bude náročná, ale věřím, že to zvládneme.

Na úvod vás čeká Chomutov, těžký soupeř…

Podle mě jsme si nemohli přát lehčí los, je to kousek, je to atraktivní soupeř, který spadl z extraligy, prožívají restart klubu. Já věřím v pět set až tisíc lidí ze Sokolova a že tam vytvoří peklo, budou náš šestý hráč jako celou sezonu a Chomutov vyloupíme (směje se).

V sobotu potom hrajete doma proti Porubě…

Samozřejmě se všichni strašně těšíme, i do nové kabiny, protože podmínky teď byly trochu spartánské. Ale je to dobře, teď to může být už jen lepší. Návštěvu očekávám velkou, lidi se na to v Sokolově těší, počítám, že přijde stejně lidí jako vloni na finále druhé ligy.