Skóre duelu otevřel v KV Areně v 9. minutě přesnou ranou nad lapačku karlovarského brankáře Energie Habala Antonín Melka. Energie však gólově rychle odpověděla, když si ve 13. minutě připsal na účet vyrovnávací trefu Petr Koblasa. Vstřelená branka domácí výběr řádně gólově nabudila. V 18. minutě poslal energetiky poprvé v utkání do vedení Lukáš Pulpán, a v téže minutě skóroval ještě Daniel Kružík, pro kterého to byla premiérová trefa v extralize, Vary tak šly do dvoubrankového trháku.

Druhá perioda nabídla smršť střeleckých pokusů z obou stran, ujala se však pouze jedna, a to ve 32. minutě, kdy úspěšnou ranou z pokleku překonal kladenského brankáře Ondřej Beránek, který navýšil rozdíl ve skóre na tři branky.

V úvodu třetí třetiny mělo Kladno výhodu přesilové hry pět na tři, kterou brankově zúročil kapitán Rytířů Tomáš Plekanec. Ve 47. minutě se hosté přiblížili Energii už na rozdíl jediné branky, když se do střelecké listiny zapsal Ondřej Bláha. Poté si oba týmy vypracovaly několik zajímavých příležitostí, ale když Energie ustála i následnou power-play hostů, mohla slavit druhou domácí výhru.

V neděli pak čeká energetiky další domácí souboj, v tom se postaví od 15.30 hodin Kometě Brno.

HC Energie Karlovy Vary – Rytíři Kladno 4:3 (3:1, 1:0, 0:2). Branky a nahrávky: 13. Koblasa (Bartejs, O. Beránek), 18. Pulpán (Rohan, Zadražil), 18. Kružík (Rachůnek, Plutnar), 32. O. Beránek (Gríger, Rachůnek) – 9. Melka (Indrák), 44. Plekanec (Dotchin, Babka), 47. Bláha (Zikmund, Plekanec). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík – Gerát, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 3619. Karlovy Vary: Habal – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek, Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Vondráček – Osmík, Zadražil, J. Baláž. Kladno: Bow – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Kehar – Bláha, Plekanec, Zikmund – M. Procházka, Filip, Beran – Melka, Indrák, Brodecki – Machač, Babka, O. Procházka.