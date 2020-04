Dlouholetý kapitán a symbol klubové věrnosti Václav Skuhravý bude obrážet extraligové stadiony ještě minimálně jednu další sezonu. Zkušený útočník podepsal s klubem HC Energie Karlovy Vary novou jednoletou smlouvu. Skuhravý tak na podzim letošního roku rozehraje na západě Čech už svou 23. sezonu mezi dospělými. V té poslední patřil i v 41 letech mezi tahouny karlovarské Energie. A i proto se ještě nechtěl svého milovaného sportu vzdát. „Hokej mě pořád baví a ještě nechci končit. S tímhle týmem bych rád ještě něco dokázal. Když jsem tak od klubu dostal nabídku na pokračování, bez váhání jsem ji přijal,“ uvedl s úsměvem k podpisu nové smlouvy odchovanec kladenského hokeje. Skuhravý svůj přínos pro tým podpořil v ročníku 2019/20 i bodově.

V 41 utkáních základní části Tipsport extraligy jich zapsal hned dvaadvacet, k pěti brankám přidal ještě sedmnáct nahrávek. V klubovém bodování mu tak patřilo deváté místo, ačkoliv odehrál až o deset utkání méně než ostatní spoluhráči. Jenže nejen body je pro mužstvo karlovarský harcovník platný. Svou bojovností dokáže nakazit ostatní spoluhráče, svými vůdcovskými schopnostmi na ledě i mimo něj je Skuhravý vyhlášený.

I proto o pokračování jeho profesionální kariéry tolik stáli i trenéři a spoluhráči. „Nechtěl jsem, aby Václav končil takhle,“ naráží na předčasně ukončenou sezonu trenér Martin Pešout.

„Věřím, že i fanoušci v uplynulém roce viděli, jak velkou roli má v mužstvu. Však nakonec postupový gól s Hradcem stejně jako další při první výhře v play-off po devíti letech dal on. V kabině má obrovský vliv, a i proto jsme ho chtěli mít v týmu i nadále,“ říká Pešout o důležité roli Skuhravého pro celé mužstvo.

Skoro dva metry vysoký útočník přišel do západočeského klubu poprvé už v sezoně 1998/99 a v dresu tehdejší Becherovky odehrál své vůbec první extraligové zápasy. Do Karlových Varů se pak vrátil znovu až před sezonou 2002/03 a v klubu zůstal nepřetržitě jedenáct sezon, během nichž dovedl jako kapitán mužstvo k historickému titulu. Skuhravý sice z Energie následně vždy na rok odešel, po sezoně 2015/16, kterou strávil v mateřském Kladnu, už ale lázeňské město neopustil. A během čtyřletky zažil všechno. Sestup z extraligy, rychlý návrat zpět i postup do play-off po 9 letech.

V dresu Karlových Varů odehrál Skuhravý celkem již 966 soutěžních zápasů, nikdo v historii klubu jich na kontě nemá víc. Skuhravý stejně tak vládne i historickému klubovému bodování (479 bodů), primát drží i mezi střelci (218 gólů) či nahrávači (261 asistencí). Díky výborným výkonům se probojoval i do národního týmu, ve kterém odehrál postupně 40 utkání, vrcholem pak pro něj byla účast na Mistrovství světa 2008 v Kanadě.

Daniel Kubelka