V neděli v 15 hodin nabral autobus Energie směr Hradec Králové. Karlovarští hokejisté neponechali nic náhodě a na východ Čech se vypravili o den dříve. Dnes je od 19 hodin čeká v ČPP Aréně první zápas série předkola play-off s domácím Mountfieldem.

Oba soupeři, které v tabulce na 8. a 9. místě dělily tři body, mají v sezoně zatím vzácně vyrovnanou bilanci. V Hradci Králové Energie vyhrála 3:1 a prohrála 5:0. I v Karlových Varech si oba celky radost z výhry podělily. A v obou případech až po základní hrací době. V listopadu vyhrál Mountfield v prodloužení 3:2, v únoru Energie v samostatných nájezdech 4:3.

Teď se hraje na tři vítězství.

První dva duely jsou na programu v pondělí a v úterý na východě Čech. „Je to úplně jedno, kde se hraje, my se musíme stoprocentně soustředit na naši hru a potom budeme úspěšní,“ říká před začátkem série karlovarský útočník Jakub Flek.

Český reprezentant dobře ví, že jeho tým čeká těžká bitva. „Bude to samozřejmě náročné. Hradec má kvalitní mužstvo, jejich hráči mají s play-off zkušenosti. Nicméně já věřím, že naší bojovností a týmovostí budeme nakonec úspěšní my,“ je přesvědčen Jakub Flek.

Ve stejném duchu hovoří i obránce Energie Petr Šenkeřík. „Budou rozhodovat maličkosti a jak bude každý plnit úkoly, co v týmu má. Pokud to tak bude, tak můžeme uspět,“ přidává.

„Hradec prokázal velkou kvalitu v Lize mistrů, což znamená, že on na tyto zápasy ve vyřazovací části má hráče a zkušenosti v čele s trenérem Růžičkou. Máme k tomu úctu a pokoru, ale myslím, že za celou sezonu jsme dokázali, že můžeme hrát s každým. Připravíme se tak, jak nejlépe budeme moct, a necháme na ledě úplně vše. Popereme se o to, abychom se dostali i do další části,“ říká před začátkem série karlovarský asistent Tomáš Mariška. Ten se bude zřejmě muset obejít bez kapitána Václava Skuhravého.

Do Karlových Varů zavítá série ve čtvrtek a v KV Aréně se také bude hrát případný páteční čtvrtý zápas. Pokud se bude rozhodovat až v pátém utkání, mužstva se opět přesunou do Hradce Králové.