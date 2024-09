Úspěšně vstoupili do základní části Maxa ligy hokejisté sokolovského Baníku. Na ledě Litoměřic dosáhli Západočeši, i když museli během duelu dvakrát gólově dotahovat, na výhru 3:2, pod kterou se podepsal dvěma zásahy útočník David Kofroň.

Gólový účet zápasu otevřely ve 12. minutě Litoměřice, kdy se puk v předbrankovém prostoru odrazil od Korduleho přesně k Janu Bernovskému, jehož střela bekhendem skončila nad betonem Hamalčíka – 1:0. Z vedení se hráči Stadionu však neradovali dlouho. V 15. minutě bylo srovnáno, když Sokolov využil přesilovou hru, kdy Otakar Šik našel krásnou křižnou přihrávkou na pravém kruhu úplně volného Tomáše Vracovského, který před poloprázdnou brankou nezaváhal – 1:1.

Podruhé šly Litoměřice do vedení na baníkovci o deset minut později, přesněji ve 22. minutě. Litoměřický útočník Petr Hauser si vybruslil na střed modré čáry a Hamalčíkovi propadl puk mezi betony – 2:1. Ale ani druhé vedení Stadion neudržel, ve 26. minutě totiž Sokolov opět srovnal, když se Klejnova střela od modré odrazila od hráčů před brankou přesně na hůl Davida Kofroně, jehož přízemní střela prošla Michajlovovi mezi betony – 2:2.

Rozhodující moment duelu přinesla 53. minuta, kdy se Baník dostal poprvé do vedení, to Ondřej Procházka našel zpoza branky na pravém kruhu Davida Kofroně, jehož skrytá střela skončila v síti – 2:3. Domácí se sice snažili o vyrovnání, ke kterému byli nejblíže při hře v šesti, kdy Štibingr trefil z levého kruhu horní tyč sokolovské svatyně. Baníkovci však závěr přežili bez gólové újmy a do Maxa ligy vstoupili cenným vítězstvím. Domácí premiéru si odbude Sokolov ve středu 18. září od 18.00 hodin, kdy ve 2. kole přivítá ambiciózní Zlín.