Na ledě vše při starém, na střídačkách taky. Trestoměřiči jsou ale v rouškách. Za brankou zdravotnická služba a mladíci starající se v pauzách o úklid ledu – taky. V prázdné aréně se pohybuje pouze několik fotografů s označením press na vestách a svými fotoaparáty. Přítomni jsou na několika stanovištích kameramani České televize, kteří přenášejí živý přenos.

Jinak, pusto – prázdno.

Dohrávka 3. kola hokejové Tipsport extraligy mezi Energií Karlovy Vary a Spartou Praha se hraje bez diváků.

Přestávky v přerušené hře vyplňuje hlasitá hudba a někdy také peprné dovětky hráčů po předchozích situacích. Komplimenty si takhle například vyměňují oba kapitáni, domácí Václav Skuhravý a sparťanský Michal Řepík. Jinak jsou slyšet pokyny trenérů, hecování hráčů a také komentáře pruhovaných arbitrů.

„Je to úplně jiné. S normálním zápasem se to vůbec nedá srovnat. Ani v přípravě není takováto atmosféra, chybí to, spíše to připomíná trénink,“ snažil se sparťanský kouč Miloslav Hořava najít správná slova pro popsání utkání za zavřenými dveřmi.

Karlovarský asistent Tomáš Mariška na to „kápnul“ hned. „Mně to nejvíce připomíná mládežnický hokej, kdy je při zápasech podobná atmosféra,“ říká. „Samozřejmě to utkání bylo jiné emočně, ti diváci tomu emoce prostě přidávají,“ dodává ještě karlovarský asistent.

Pravda.

Hokej se hrál ale velmi kvalitní, navzdory chybějícím divákům i tomu, že energetici byli po desetidenní karanténě dva dny ve společné přípravě.

Otázkou je, jak dlouho to hráči vydrží. Vydrží hrát hokej v „syrové“ podobě.