/FOTOGALERIE/ Bodová krize zažehnána. Hokejisté Baníku Sokolov před druhou reprezentační pauzou prolomili černou sérii. V Chance lize totiž čekali na tříbodový zisk od 4. listopadu. Dočkali se. Ve 29. kole uspěli Západočeši na ledě favorizovaného Prostějova odkud si odvezli výhru 5:2, pod kterou se zapsal hattrickem Daniel Kružík a také skvěle chytající brankář Petr Hamalčík.

Chance liga: Jestřábi Prostějov - Sokolov (9.12.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

Sokolov naskočil do úvodní dvacetiminutovky parádně. V 8. minutě již vedl 2:0. V 5. minutě otevřel účet duelu Daniel Kružík, který uspěl po spolupráci s Romanem Přikrylem. O tři minuty Sokolov odskočil domácím na dvě branky, když nahozený kotouč z hole Daniela Kružíka před branku domácích si nechtěně srazil do své svatyně brankář Prostějova. „Je to pro nás velmi důležité chytit začátek, vždycky se hraje lépe, když dáme první gól, dokáže nás to trochu uklidnit,“ vracel se k úspěšnému vstupu do zápasu sokolovský útočník Daniel Kružík.

Prostějov sice dokázal snížit na 1:2, ale baníkovci si vzali dvoubrankové vedení zpět, když v závěru první třetiny skóroval ze slotu Tomáš Vracovský. Domácí poté uspěli ve druhé periodě, kterou vyhráli brankou Zdeňka Doležala, čímž snížili na 2:3, ale závěrečná třetina patřila hokejistům Sokolova, kdy nejdříve docílil hattricku Daniel Kružík, a poté stvrdil tříbodový transport na západ Čech úspěšnou trefou do prázdné Jaromír Kverka.

„Měli jsme sérii ne příliš dobrých zápasů po minulé pauze, ale s posledními zápasy to gradovalo a my se zlepšovali. Konečně to vedlo ke třem bodům, za což jsme hrozně rádi,“ neskrýval radost po důležité výhře Kružík. Obzvlášť pro něj to byl hodně povedený duel, když se třikrát zapsal do střelecké listiny. „Hattrick samozřejmě potěší,“ přiznával. „Myslím si, že poslední jsem dal ještě v juniorech,“ zašmátral s úsměvem v paměti.

Sám, ale ví, že povedený kousek bude něco stát. „Tohle je věc, za kterou zaplatím rád,“ podotkl Kružík k příspěvku, který bude muset složit do týmové kasy. Teď čeká baníkovce druhá reprezentační pauza, poté se navrátí hráči Baníku do kolotoče Chance ligy v pondělí 18. prosince, kdy přivítají ve 30. kole na svém stadionu od 18.00 hodin Znojmo. „Určitě odpočineme, potrénujeme a budeme se snažit pokračovat v takovýchto výkonech ať proti nám bude kdokoli,“ přeje si sokolovský forvard úspěšný návrat na ledovou plochu po reprezentační přestávce.