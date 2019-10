V roce 1974 se v Sokolově představila Dukla Jihlava na mezinárodním turnaji o putovní pohár generálního ředitele HDBS za účasti dalších týmů, a to juniorů 19 ČSSR, Dynama Weisswasser a Baníku Sokolov. Od té doby se na sokolovském ledě představilo pouze béčko „vojáků“.

Duklu Jihlava asi netřeba příznivcům hokeje příliš představovat. Po Kometě Brno vůbec nejúspěšnější klub hokejové historie naší země, jehož počátek sahá do roku 1956. Dvanáctinásobný mistr ligy, pětinásobný vítěz Spenglerova poháru. Jména jako Jaroslav Holík, Jiří Holík, Jan Suchý, Jan Klapáč, Jan Hrbatý, Josef Augusta, Jiří Králík, Milan Chalupa, Jaroslav Benák, Oldřich Válek či trenéři Jaroslav Pitner a Stanislav Neveselý jsou legendami nejen Dukly Jihlava, ale celé naší hokejové historie. Mezi tyto osobnosti se řadí i Bedřich Ščerban, současný jednatel klubu, či Petr Vlk, hlavní trenér A-týmu.

Duklou prošla i spousta jiných osobností a reprezentantů. Jmenovat můžeme například Dominika Haška, Josefa Horešovského, Vladimíra Martince, Bohuslava Ebermanna, Milana Nového, Jiřího Bublu, Drahomíra Kadlece, Jiřího Lálu, Jiřího Dopitu, Romana Čechmánka a spoustu dalších hráčů.

Ústup ze slávy Dukly přišel postupně v devadesátých letech, aby nakonec v sezoně 1998/1999 po dlouhých 42 letech jihlavský klub sestoupil do první ligy. Do nejvyšší soutěže se Jihlava ještě vrátila v sezoně 2004/ 2005 a v sezoně 2016/ 2017, bohužel to však bylo pouze krátké intermezzo a po jedné sezoně následoval znovu sestup.

Sokolovská spojitost s jihlavskou Duklou se váže především k B-týmu, se kterým se Baník střetával. Do B-týmu Jihlavy narukovalo i několik hráčů Sokolova. Za všechny můžeme jmenovat například Pavla Mezka. V Jihlavě však působili například Miloslav Anthony, Miroslav Zelený, krátkou dobu dělal legendárnímu brankáři Králíkovi dvojku i Miroslav Špírek. Za A-tým Dukly pak nastupoval Josef Machala.

Odchovancem jihlavského klubu je pak například Tomáš Anderle, bývalý sokolovský prvoligový hráč a současný trenér mládeže Baníku. Z jihlavských legend si na sokolovském ledě zahráli Jaroslav Benák či Oldřich Válek, kteří nastupovali za Havlíčkův Brod. Pamětníci si jistě vzpomenou na souboje Oldřicha Válka s tehdejším juniorem Zdeňkem Soprem, jenž zápas v Sokolově bývalému reprezentantovi pořádně znepříjemňoval.

Ze současného kádru pak za Jihlavu nastupoval Matěj Zadražil v sezoně 2014/2015 a Martin Osmík, který hrál za Duklu v minulé sezoně. Ze sokolovských odchovanců pak v Jihlavě strávil sezonu i Ondřej Šafář.

I na soupisce Jihlavy nalezneme známá jména. Ať už Milan Davídek, který v Sokolově hrál v sezoně 2016/2017 a 2017/2018, či Tomáš Harkabus, který ve žlutočerných barvách nastupoval v sezoně 2017/2018.