„Pro nás z Mariánek je to obrovský zážitek,“ shrnuje pocity mariánskolázeňské, nejen hokejové, veřejnosti sekretář HC Mariánské Lázně Petr Budka.

O co jde? Místní klub si totiž zase o trochu vylepší svou bilanci na mistrovství světa. K ostřílenému Jiřímu Sekáčovi přibude ve své premiéře na hlavní reprezentační akci roku Jakub Flek.

A oba borci začínali s hokejem právě v Mariánských Lázních, prakticky spolu, ve svých třech letech. A to ještě německá reprezentace čeká na vyřazení Edmontonu Oilers ze Stanleyova poháru, tam totiž nastupuje další hráč, který má ve svém sportovním rodokmenu u svého hokejového křtu zaznamenáno: HC Mariánské Lázně Dominik Kahun.

„První kroky na ledě jsme udělali ve třech letech. A hned nás to chytlo,“ vrací se Jakub Flek ke společným začátkům v Mariánských Lázních.

S Jiřím Sekáčem „vydrželi“ v Mariánkách do 4. třídy. Potom zamířili do Karlových Varů. A tady se jejich cesty po dvou sezonách rozešly. „Já jsem šel v 6. třídě do Plzně, Seko (Jiří Sekáč) do Kladna,“ přibližuje Jakub Flek.

Ten v Plzni vydržel až do dorostu, pak s hokejem praštil. „Skončil jsem, protože jsem se tam nikam neposunul hokejově, byl jsem dva roky v dorostu B, za dorost A jsem si nezahrál ani jeden zápas a další rok jsem měl jít hrát do Třemošné. Neviděl jsem v tom budoucnost,“ vysvětluje.

Rok hrál jenom florbal. Pak znovu zavětřil zimní stadion. „Začali jsme s kamarádem Danem Mackem chodit s 'hobíkama'. Chtěl jsem za ně začít hrát i nějakou tu jejich ligu, ale nemohl jsem, protože jsem měl starty v dorostu za Plzeň,“ líčí útočník Jakub Flek.

Jenže chtěl hrát. A jediná cesta vedla přes oficiální soutěž. „Tak jsem zavolal Standovi Česalovi do áčka, které hrálo krajský přebor, jestli nemůžu hrát za ně, a začal jsem,“ rozprostírá svůj neobvyklý hokejový příběh.

V tomto období si mohl o nějaké reprezentaci nechat jen zdát. „V 18 letech, kdy borci chodí do NHL, jsem tak začínal znovu. Tak se u mě s nějakým vrcholovým hokejem už moc nepočítalo,“ směje se Jakub Flek.

Právě tady však odstartoval velký návrat. Juniorka Klatov byla Flekovi příliš těsná, na doporučení kouče Martina Barčáka ho vzali do Varů. Tady si vyzkoušel ruskou MHL a potvrdil své kvality. První extraligové zápasy, sbírání zkušeností v Sokolově a Jihlavě a cesta zpět do řad extraligové Energie. Důvěra od Martina Pešouta. První reprezentační zápas, první gól a teď první světový šampionát.

Mezitím se Flekův parťák z dětství Jiří Sekáč propracoval z Kladna až do NHL, stejně jako o tři roky mladší Dominik Kahun.

V Mariánských Lázních měly zimní sporty díky větší nadmořské výšce již před druhou světovou válkou výborné podmínky a již tehdy, stejně jako v Chebu, se tady hrál velmi dobrý hokej. V poválečné éře se ale klub propadl a vyjma intermezza ve druhé hokejové lize paběrkuje se svým A- mužstvem v krajském přeboru.

Na přelomu letopočtu ale mládežníci z hokejově „podřadných“ Mariánských Lázní se Sekáčem, Kahunem a Flekem dokázali porážet velkokluby jako Škoda Plzeň nebo Slavia Praha.

Náhoda? Možná…

U všech tří hráčů ale najdeme přece jen jednoho společného jmenovatele. A všichni tři reprezentanti ho ve svých rozhovorech, samozřejmě kromě dalších trenérů a také svých rodičů, nikdy nezapomenou zmínit. Tím je svérázný a pro mnohé kontroverzní kouč Petr Neč.