Hokejová extraliga má dnes na programu dohrávky 6. kola.

Energie při tréninku v brněnské DRFG Aréně | Foto: Daniel Kubelka

V posledních dvou kolech Tipsport extraligy hokejisté Karlových Varů nezvládli začátek zápasu. Zatímco v pátek proti Plzni se jim ještě obrat podařil, a nebylo to poprvé v sezoně, v neděli ve Vítkovicích už energetici nepovedenou první třetinu napravit nedokázali a prohráli 5:2. „Musíme se z toho ponaučit, to se nám nesmí stávat. Musíme být připravení na každé střídání, na každý souboj, hned od začátku zápasu. Stalo se nám to i minulé utkání, že prohráváme o dvě branky. To jsme ještě dokázali zvládnout, ale jak je vidět, každý zápas to takhle otáčet nejde a stojí nás to potom spoustu sil, které teď hledáme velmi těžce,“ říká karlovarský asistent Tomáš Mariška.