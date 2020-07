Po Martinu Traplovi přichází další hráč, který má zkušenosti s druhou ligou. V té odehrál 143 zápasů, 54 přidal v loňské sezoně v první lize. Patrik Michálek má plnit úlohu jednoho z klíčových hráčů chebského týmu a zesílit defenzivu Stadionu.

„V Sokolově jsme se nedohodli. Tím, že mám vztah ke Karlovarskému kraji a krajskému hokeji, protože jsem vlastně místní odchovanec, jsem z Chodova, tak jsme se s panem Speierlem dohodli, že budu hrát tady v Chebu. Jsem za to rád, jsem doma a můžu hrát hokej tam, kde vlastně bydlím,“ vysvětluje Patrik Michálek, proč se rozhodl obléknout modrobílý dres Stadionu.

Jak bylo řečeno, Patrik Michálek druhou ligu dobře zná. Co očekává od sezony v chebském Stadionu? „Samozřejmě to bude strašně náročné. Naše skupina pro nás není úplně optimální kvůli dojíždění, ale myslím, že to zvládneme skloubit. Čekám od nás bruslivý hokej, i herně bychom se neměli ztratit. Doufám, že se nám bude dařit v každém zápase. Hlavně ať chodí lidi. Věřím, že to bude super,“ je přesvědčena čerstvá posila nováčka.