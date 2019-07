Sokolov – Konec dovolené a první trénink na ledě se blíží také prvoligovým hokejistům Baníku Sokolov.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Ti se sice musí vyrovnat s rekonstrukcí zázemí svého zimního stadionu, díky níž museli opustit svou kabinu a přípravné zápasy odehrají mimo svůj stánek, ale horníci se jinak usilovně připravují na svůj velký návrat do naší druhé nejvyšší soutěže. V minulých dnech posílil Baník útočník Jaromír Kverka mladší. „Je to hráč, který zapadá do konceptu našeho klubu. Je to hráč, který v Baníku již byl a je s regionem úzce spjat. Očekáváme od něj, že se svými zkušenostmi zařadí mezi lídry týmu a velmi pomůže klubu v jeho novodobé historické sezoně,“ uvedl k nové posile trenér Karel Mlejnek.