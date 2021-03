Energii se v úplném závěru za nepříznivého stavu 2:1 nedařilo dlouho usadit v obranném pásmu Pardubic. Ještě 45 vteřin před třetí sirénou se vhazovalo před Habalem.

Asistent Tomáš Mariška v přerušené hře nakreslil hráčům pokyny.

Buly se podařilo vyhrát, dokonce přenést hru do útočné třetiny, jenže Dynamo znovu poslalo kotouč do obranného pásma Karlových Varů.

Zbývá 26 vteřin.

Pro puk si sjíždí k mantinelu vedle kruhu Martin Kohout a spěchá s ním přes celé hřiště před klec Dynama.

Vladislav Habal míří na střídačku. Podaří se. Kohout se dostane až před Kloučka a bekhendem na něj nahodí kotouč. Pardubický gólman chytá. Útočník Energie ještě schytá pořádných pár ran od beků Dynama. Přerušená hra. Chybí 19 vteřin.

Energie si bere oddechový čas. Tomáš Mariška vyvolené šestce kreslí představy trenérů.

Power play.

Šenkeřík, Skuhravý, Flek, Koblasa, Černoch, Rachůnek.

Vhazování vyhrává Jiří Černoch, kotouč míří na modrou čáru na Petra Šenkeříka, ten ho nahazuje na branku a trefuje hráče před sebou, Energie má ale stále kotouč.

Série přihrávek před bránícím blokem Pardubic. Není čas, Petr Šenkeřík znovu vysílá projektil na branku, tam stojí ve změti bránících hráčů Jiří Černoch, kotouč trefuje Kloučka v brance Pardubic, odráží se do prava a tam se na něj natahuje Jakub Flek. Má to ale na dlouhou hůl. "Snažil jsem se to dát co nejrychleji do branky," přiblížil po utkání forvard Energie.

Kotouč ale zastavil včas přesouvající se Klouček svým betonem, který mezeru zavřel. "Sahali jsme po vyrovnání. Kdybych to zvedl nad beton, tak je puk v brance," litoval Jakub Flek.

„Nezbývalo nic jiného, než se tam natáhnout," poukázal pardubický gólman Milan Klouček.





Kde zůstal kotouč nevěděl. "Nebylo to nic příjemného. Každopádně jsem rád, že ten puk byl někde pode mnou. Údajně mi trefil beton, já ani přesně nevím. Ležel jsem tam a měl jsem na sobě asi tři sta kilo,“ popisoval dvaadvacetiletý pardubický brankář.





Dnes v 18 hodin se jde na věc znovu.

"Dáme dobré jídlo, zregenerujeme, dobře se vyspíme a znovu na ně vlétneme," hlásil z Pardubic Jakub Flek.