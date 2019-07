Jak se za první fází přípravy na extraligový ročník 2019/2020 ohlédl asistent trenéra Tomáš Mariška a někteří jeho svěřenci? „Já myslím, že s průběhem letní přípravy můžeme být spokojeni. Měli jsme na to o něco více času, protože se nám tu sezonu podařilo ukončit mnohem dříve než v předchozích ročnících, takže jsme si mohli tu práci celkově více rozvrhnout. A myslím si, že jsme měli dostatek času na všechny složky letní přípravy, které jsme tam chtěli mít,“ pochvaluje si Tomáš Mariška.

Ačkoliv tým potkalo několik drobných zdravotních problémů, asistent trenéra je s přípravou spokojený. „Nevyhnula se nám drobná zranění, ale musím pochválit všechny hráče za celkový přístup. Je vidět, že si uvědomují, že potřebují být dobře připravení. Chtějí být dobře připraveni a podle toho i pracovali, a i když nějaké to zranění přišlo, tak stejně se každý snažil v rámci svých možností pracovat na sto procent, což je pro nás nejvíce pozitivní.“ Nyní přichází čas pro zasloužený odpočinek. „Hráči si teď trošku odpočinou, naberou síly a bude nás čekat ta druhá fáze, druhá část přípravy. Pevně věřím, že z téhle první máme na co navazovat a že hráči, co se týče fyzické připravenosti, na tom budou velmi dobře,“ říká Tomáš Mariška. Pozitivně berou dosavadní tréninkový proces také samotní hráči. „Podle mě nás příprava připravila dobře, výsledky testů jsme měli také dobré. Myslím, že do sezony půjdeme silní,“ věří Ondřej Šafář. „Příprava byla hodně náročná. Myslím si a doufám, že v sezoně síly chybět nebudou, a vlastně jsme všichni rádi, že už je konec a půjdeme na led. Všichni si to užijeme a budeme se bavit. Už to nebude jenom o té dřině na suchu,“ dodává mladý zadák David Tureček.

První přípravné utkání sehrají Karlovy Vary hned 1. srpna, kdy do lázeňského města zavítá elitní mužstvo z KHL – Avtomobilist Jekatěrinburg. Energetici vyhlížejí blížící se duel s nadšením, především pak kvůli jednomu jménu. „Na zápas se těším, hlavně na Pavla Dacjuka,“ usmívá se Ondřej Šafář. (hod, zpa)