/HOKEJ/ V oslabené sestavě přesto výhra. Hokejisté sokolovského Baníku zamířili k duelu Chance ligy do Třebíče v řádně okleštěné sestavě přesto se dokázali před reprezentační pauzou vítězně naladit, vyhráli 4:0. Dvěma góly k tomu přispěl extřebíčský obránce ve službách Sokolova David Tureček.

David Tureček, útočník HC Baník Sokolov. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

„Marodka se nám rozrůstá, ale do zápasu jsme šli jako do jakéhokoliv jiného. Nechtěli jsme se na to vymlouvat,“ vracel se zpět k utkání bek Sokolova David Tureček, který v minulosti oblékal právě dres Třebíče. To ještě netušil, že právě on se společně s brankářem Michajlovem stanou klíčovými postavami Západočechů.

„Věděli jsme jak kvalitní soupeř Třebíč je, a o to víc rádi jsme, že se nám i v menším počtu podařilo uspět,“ cenil si skalp soupeře sokolovský hráč. A nebylo divu. Baníkovci totiž zvládli vstup do prvních dvou třetin, kdy zužitkovali přesilové hry. Na konci přesilovkových kombinací byl právě vždy Tureček, který si vystřihl v přesilovkové formaci baníkovců úspěšnou premiéru, kdy zařídil Baníku vedení 2:0.

„To byly asi klíčové momenty utkání, “ přemítal Tureček. Po gólech z kraje třetiny se hned hraje uvolněněji,“ uznával. Pozadu však nezůstala ani Třebíč, která se hnala za kontaktní brankou, ale bez úspěchu. „Třebíč nás občas zatlačila, ale my jsme obětavým a trpělivým výkonem dokázali ten tlak ustát. Myslím si, že právě z toho vyplynula třetí branka, která nám hodně pomohla dostat klid na hokejky, “ podotkl Tureček, že domácí Baníku nedali zadarmo.

Třebíč srazil dvěma zásahy přesilovkový mág Tureček

Nakonec Západočeši Třebíč dorazili v závěrečné třetině čtvrtým zásahem. „Ten zápas definitivně rozhodl, když už vedete o čtyři branky, tak soupeře to většinou zlomí, takže jsme rádi, že jsme to dotáhli bez nějakého zaváhání až do konce,“ pochvaloval si Tureček důležitou výhru.

Navíc Sokolov udržel nulu, o kterou se zasloužil brankář Martin Michajlov. „Marty chytal výborně a zavřel to. Má velkou zásluhu na vítězství, ať už v té přesilovce, nebo i ve zbytku zápasu. My jsme rádi, že jsme mu to mohli vrátit a pomoct k nule,“ nešetřil chválou řízný obránce na adresu sokolovského brankáře, pro kterého to byla druhá nula v nové sezoně.

Sokolov se tak před reprezentační přestávkou usídlil na třetím místě tabulky Chance ligy. „Myslím si, že s umístěním můžeme být spokojeni. Repre pauza je to nejlepší, co se nám mohlo stát při naši aktuální situaci,“ narážel Tureček na marodku v sokolovském týmu.

„Doufám, že si odpočineme, potrénujeme a za týden se všichni vrátíme zdravý, odpočatí a s velkou chutí zase do zápasů,“ přeje si Tureček pokračování sokolovské krasojízdy Chance ligou. Další výhru mohou přidat baníkovci již v pondělí 13. listopadu, kdy je čeká ve 20. kole Chance ligy domácí vystoupení, ve kterém budou hostit od 18.00 hodin na svém stadionu Kolín, proti kterému budou tvrdit roli favorita.

„Uděláme všechno pro to, abychom roli favorita potvrdili na ledě. Snad po týdnu volna přijde co nejvíc fanoušků a pomohou nám k dalším třem bodům, “ doplnil závěrem.