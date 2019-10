Ten za Baník hrál dosud pouze ve druhé lize, teď navázal na otce Dušana, který hrál v Sokolově první ligu v devadesátých letech.

První komplikace pro domácí přišla hned v úvodu. Michael Čejka při svém prvním střídání najel do rýhy a nepříjemně narazil do mantinelu. Baník tak musel zredukovat sestavu. Adam Rulík, který měl nastoupit v útoku, se vrátil do obrany a tři útočné formace doplňoval již jen Jan Bečvář. „Hráli jsme na tři formace, ale makali jsme celý zápas. Nedalo se nic dělat, museli jsme se s tím vyrovnat,“ nevymlouval se na okolnosti z úvodu utkání Ondřej Šafář. První třetina skončila vedením hostí 0:1, když se sice hrálo především v obranné třetině Baníku, ale Vsetín si kromě vstřeleného gólu větší šance nevytvářel. „Dalo se s nimi hrát. Byli sice u nás ve třetině, ale žádné vyložené šance neměli. První třetinu jsme bránili. Ve druhé jsme hráli dobře, ale dostali jsme tři góly,“ popisuje první dvě třetiny odchovanec Baníku.

Na začátku třetí třetiny domácí vstřelili třetí gól. Bohužel však přišel po odpískání, když rozhodčí přerušil hru po poněkud necitlivě posouzené situaci. Další šanci na snížení skóre měl Baník při dlouhé přesilovce 5 na 3, kterou však domácí nevyužili. „Samozřejmě v přesilovce 5 na 3 by se měl dát gól, ale byly tam i jiné šance. Nemůžeme házet přesilovku 5 na 3, že jsme tím prohráli zápas,“ vrací se k třetí třetině Ondřej Šafář. Vsetín se ubránil a ihned vzápětí přidal pátý gól. V závěru pak hosté upravili skóre ještě jednou brankou. V celém utkání Vsetín prokázal svou kvalitu. V letošní sezoně to možná byl nejlepší soupeř, který do Sokolova dorazil. „Byli dobří. Bruslili, byli siloví, ale dalo se s nimi hrát,“ podotýká obránce, jenž odehrál v nejvyšší soutěži 52 zápasů.

Ondřej Šafář se na led vrátil po delším zranění, a dostává se tak postupně do formy. „Tenhle zápas už to bylo dobrý. Ale v prvním zápase v Porubě jsem se trochu hledal. Musím ještě dohnat kondičku, ale je to lepší a lepší,“ popisuje svůj návrat třiadvacetiletý obránce, který se v sokolovském dresu objevuje ve třetí sezoně po sobě. „V Sokolově jsem vždycky rád. Je tady dobrá parta, kluky znám, vyrůstal jsem tady, takže v Sokolově je to vždycky dobrý,“ říká ke svým startům za Baník syn Dušana Šafáře, jenž hrál první ligu v Sokolově v devadesátých letech.

Před reprezentační přestávkou hraje Baník ještě dva zápasy.

Nejprve ve středu v dalekém Frýdku-Místku, v sobotu pak přijede na západ Čech Havířov. „Bude to určitě bruslivý soupeř. Ale my tam musíme přijet a bruslit lépe jak oni a dát víc gólů,“ říká ke středečnímu utkání Ondřej Šafář. (bou)