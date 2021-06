Dobrá vizitka pro sokolovský Baník. Nejlepším juniorem Chance ligy se stal útočník hornického celku Michal Gut. „Moc si toho vážím. Byla to dost náročná sezóna kvůli covidu-19, nikdo nevěděl, jak co bude, ale nějak to dopadlo. Jsem určitě rád, že jsem cenu získal, a chtěl bych poděkovat hlavně klukům za to, že mi pomohli se k ní dostat, protože bez nich bych ji určitě nevyhrál,“ vzkázal do kabiny Baníku.

Osmnáctiletý rodák z Kadaně si po návratu ze zámoří (WHL) vybral ke svému působení překvapivě prvoligový Sokolov. A nakonec se ukázalo, že to nebyla špatná volba. Gut se také podíval s juniorskou reprezentací na mistrovství světa do Kanady. „Určitě nikdy na Sokolov nezapomenu. Nikdy bych neřekl, že bych tam šel někdy hrát, a najednou jsem tam prostě byl (směje se). Chtěl bych jim za to moc poděkovat. Nakonec to situace nedovolila, původně jsem měl ale jít zpátky do Ameriky, Sokolov mě však přesto vzal a nechal mě i hrát. Za to jsem hrozně rád. Já jsem se snažil to nějakým způsobem vracet. Určitě, jak říkám, na ně nikdy nezapomenu, hlavně na kluky a na fanoušky, jenom je škoda, že jsem si je nemohl více užít,“ lituje Michal Gut.

Vedle zmíněného šampionátu dvacítek stihl odehrát v Chance lize pouze 23 zápasů, to mu ale stačilo, aby s 22 kanadskými body, za 10 gólů a 12 asistencí, ovládl tabulky juniorů naší druhé nejvyšší soutěže. A po právu byl zástupci klubů zvolen za vůbec nejlepšího hráče Chance ligy do 20 let. „Myslím si, že to nebyla pro mě dobrá sezóna, představoval jsem si ji jinak. I když jsem vyhrál třeba cenu a bodově to nebylo špatné, tak mě trápila různá zranění. Do toho ta situace s covidem, prostě necítil jsem se vůbec dobře, tak jako jindy, ale už je to za mnou. Nechci se tím nějak zaobírat a už se soustředím jenom na sezónu, co bude, a chci se na ni co nejlépe připravit,“ hlásí forvard české juniorské reprezentace.

Povedené výkony Michalu Gutovi vynesly ještě jeden bonus, tím je angažmá v extraligovém Litvínově. „Je to super, jsem hrozně rád, že tu můžu být. Splnil jsem si takový dětský sen a kluci mě vzali super. Vlastně se s většinou znám, je to takový okruh Kadaň, Chomutov, Litvínov. Je nás tam odtud dost, takže tady v tom nebyl vůbec žádný problém,“ přibližuje.

S „chezou“ je teď ve fázi čtvrtého týdne přípravy. „Ten čtvrtý týden je vždycky volnější, ale ty tři týdny to byla fakt obrovská dřina, nikdy jsem to takhle nezažil. Ale baví mě to a cítím se zatím dobře. Teď už začínáme chodit i na led,“ prozrazuje Michal Gut.

Stejně jako ostatní samozřejmě nováček v litvínovské sestavě sleduje probíhající mistrovství světa v hokeji. „I když to zatím nejde podle našich představ, tak určitě klukům přeju. Věřím, že to špatné je za námi a teď se do toho dostaneme a už to bude jenom lepit,“ má jasno.

Nespokojen je Michal Gut s atmosférou, která zatím výkony jeho starších reprezentačních kolegů doprovází. „Nemám rád, jak ti naši 'experti' v médiích nám pořád 'nakládají'. To je hrozné, ale bohužel to u nás asi tak prostě chodí. Chtěl bych je vidět v situaci, v jaké jsou teď kluci v Rize. Takže asi tak no… (úsměv). Našim klukům držím palce a věřím, že to už půjde jenom nahoru, protože vím, že na to máme!“ je přesvědčen Michal Gut.