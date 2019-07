Permanentky mizí a první členy vítá „Sokolí rodina“, tedy projekt ještě pevnějšího sepětí příznivců s Baníkem, kde sice zaplatíte za permanentku 3500 korun, ale kromě volného vstupu na zápasy obdržíte řadu dalších výhod. „Naši fanoušci ale berou členství v 'Sokolí rodině' spíše jako malé partnerství, kde se snaží alespoň malým sponzoringem náš klub v jeho těžké cestě první ligou více podpořit,“ zaznívá z HC Baník Sokolov.

A „Sokolí rodina“ má opravdu pestrou směs členů, vedle bývalého fotbalového reprezentanta Miroslava Baranka zde najdeme i německého hokejového příznivce Michaela Krichbauma, častého návštěvníka extraligových zápasů karlovarské Energie a mimo jiné podporovatele malého Nicolase z Chebu, který se potýká s nepříjemným onemocněním. Teď se Michael rozhodl zaměřit svou pozornost také na prvoligový Baník.

„Stadion jsem navštívil čtyřikrát. Klub a diváci byli ke mně vždy velmi přátelští, což pomohlo k podpoře tohoto klubu, a také má vliv samozřejmě poloha Sokolova. Vlakem potřebuji k cestě z Frankfurtu asi 4 a půl hodiny. Další výhodou je, že zápasy probíhají v sobotu. Také prohlášení prezidenta Václava Dobřemysla na mě velmi zapůsobilo a byla to poslední kapka k podpoře klubu. Také jsem zjistil, jak úzké spojení funguje mezi hráči a fanoušky, což je skvělé. Motto 'Všichni jsme jeden tým' je více než jen sloganem,“ popisuje vztah k Baníku Michael Krichbaum, jenž se sympatiemi k českému hokeji opravdu netají.

„Mám rád český lední hokej, hraje se mnohem rychleji než v Německu a také hráči jsou technicky mnohem lepší. Většina hráčů také střílí mnohem přesněji,“ hledá rozdíly Michael, který si oblíbil naši zem celkově. „Výlety do České republiky jsou pro mě vždy něco zvláštního. Ačkoliv česky mluvím a rozumím velmi špatně, Česká republika se stala něčím jako můj druhý domov. Je zde mnoho přátelských a ochotných lidí, krásná města, hrady a zámky a také nádherné krajiny (mimo jiné Adršpach),“ vyzdvihuje klady německý fanoušek.

Ten se na novou hokejovou sezonu samozřejmě těší, ačkoliv si je vědom kvality soutěže. „Myslím, že to bude těžké období, a očekávám, že Baník bude na 10. – 14. místě. Možná mě ale zkušený trenér Karel Mlejnek překvapí se svým mladým týmem. Každopádně se těším na sezónu a přeji týmu a klubu hodně štěstí a úspěchu v 1. lize po 22 letech,“ říká Michael Krichbaum.

Ten si vybudoval zvláštní vztah k české zemi na domácí půdě, tedy zimním stadionu ve Frankfurtu. „Vždycky mě zajímal český lední hokej. Koneckonců, skvělí hokejisté pocházejí z České republiky. Samozřejmě především Jaromír Jágr, ale je tu mnoho dalších skvělých hráčů. Ve Frankfurtu jsem měl možnost vidět hru Jiřího Lály a Roberta Reichela,“ vysvětluje.

A tak začal objíždět české stadiony a navštívil již velké množství zápasů. „V září 2017 jsem začal svou první cestu do České republiky. Moje první zastávka byla v pátek, kdy hrál Chomutov proti Vítkovicím, a v sobotu jsem absolvoval výlet do Kladna proti Ústí nad Labem. Mezitím jsem přestal své cesty do České republiky počítat, nyní je jich určitě více než 50. Velmi často jsem viděl zápasy sokolovského partnerského klubu HC Energie Karlovy Vary a také v Chomutově jsem byl velmi často. Dalšími cíli byly Pardubice, Liberec, Mladá Boleslav, Sparta, Litvínov a Plzeň z extraligy a také šest klubů WSM/ Chance ligy. Kromě toho jsem navštívil některé kluby druhé ligy,“ vypočítává své zahraničí mise Michael Krichbaum.