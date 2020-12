Šest gólů v šesti zápasech, celkem deset kanadských bodů. To je bilance útočníka Radka Proška v druholigovém Chebu. „Hlavně chci poděkovat panu Speierlovi a panu Jägerovi, že jsem dostal šanci tam hrát, a rovněž za pozici v týmu. Snažil jsem se ukázat v co nejlepším světle,“ vzkázal odchovanec Karlových Varů.

Stadion to ve své historicky premiérové sezoně ve třetí nejvyšší soutěži neměl úplně jednoduché. Velmi mladý tým poskládaný většinou z hráčů regionu na úvod doma podlehl favorizované Příbrami 2:8, když nezvládl závěrečnou třetinu. Poté Chebští neodehráli úplně špatné utkání v Klatovech, kde sice vedli, ale znovu díky třetí dvacetiminutovce odjížděli bez bodu a po domácí porážce s dalším aspirantem na postup Táborem 2:7 byl Stadion na chvostu tabulky skupiny Jih.

Potom ale tým zkušeného kouče Michala Jägera konečně bodoval a výhra nad okleštěnými Řisuty Chebským hodně pomohla. V dalším kole Stadion hrál opět svou hru založenou na poctivé práci a týmovém výkonu a byla z toho překvapivá výhra v Havlíčkově Brodě 6:3. Velké vzedmutí pokračovalo i doma proti vedoucí Kobře, kterou „orli“ porazili 2:1. Víc už toho Stadion nestihl. „Tým byl dle mého názoru dobrý, sedli jsme si jako parta a drželi jsme spolu, hlavně většinu kluků znám z minulých let. Naše hra se zlepšovala zápas od zápasu a bylo to znát i na výsledcích,“ doplňuje Radek Prošek.

Ten ale ve vynucené koronavirové pauze zamířil mimo Českou republiku. „V jednu chvíli se seběhlo spoustu věcí, a to kvůli covid-19, protože se tu nedalo trénovat na ledě ani hrát zápasy. Zároveň přišla nabídka z Norska z nejvyšší ligy, takže jsem nad tím přemýšlel asi dva dny a zvolil jsem tuhle cestu. V Norsku, co se týče hokeje, bylo v té době vše bez omezení,“ vysvětluje dvacetiletý útočník, proč se rozhodl opustit kabinu Stadionu Cheb.

Aktuálně je tak součástí týmu Fredrikstadu, hrajícího první norskou ligu. „Je to o něco větší město než Karlovy Vary,“ dodává Radek Prošek.

Přijetí na severu Evropy bylo pro hráče, který strávil minulou sezonu v juniorské soutěži v USA, překvapením. „Kluci jsou velmi přátelští, ačkoliv jsem to, abych řekl pravdu, nečekal. V týmu máme dva cizince, což jsem já a spoluhráč ze Švédska. Hráči tu jsou dobří, je tu velká konkurence, za což jsem rád. Zázemí máme skvělé, od 7 do 23 hodin máme kdykoli přístup do kabiny i posilovny, která je hned v kabině,“ hlásí z Norska bývalý mládežnický reprezentant České republiky do 16, 17 a 18 let.

Jak vypadá tréninkový program v klubu Stjernen Hockey Fredrikstad? „Pondělí, středa a pátek máme ráno skills tréninky a pak gym, odpoledne v těchto dnech je na programu další led plus gym nebo protažení. Úterý a čtvrtky jsou dvě odpolední jednotky, led a gym. Hala je trošku starší, ale je zrekonstruována, takže za mě super,“ prozrazuje Radek Prošek.

Ten ale musel po příletu do Norska do desetidenní karantény. „V tu dobu se zápasy ještě hrály, ale jakmile jsem naskočil do tréninku, tak byla soutěž zastavena. Pokračovat by se mělo 12. ledna,“ přibližuje bývalý forvard Stadionu Cheb.

Z prohlídky samotného města Fredrikstadu toho hlavně díky sličné místní průvodkyni příliš nezaznamenal. „Popravdě si moc toho nepamatuji (smích), co jsem ale viděl, tak je to tady moc hezké, je to zase něco jiného. Lidé jsou tu velmi ochotní a dbají na životní prostředí,“ všiml si.

Ve volném čase hodlá Radek Prošek poznat i další krásy Norska. „Plánuji cestu do Osla a ještě bych chtěl zajet někam víc nahoru na sever, když už jsem tady,“ říká.

Z norštiny zatím pochytil to nejdůležitější. „Je to těžký jazyk, ale něco mě už kluci naučili, hlavně hokejová slova, ale taky samozřejmě ta sprostá,“ směje se.

Norsko v covidové krizi? „Jediné, co jsem tady zatím zaznamenal , tak jsou dezinfekce v obchodech a že se dřív zavírají kluby a restaurace. Roušky se ale nenosí, takže to vypadá, jako by se nic nedělo,“ uzavírá inspekci na sever Evropy Radek Prošek.