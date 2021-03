V prvním utkání na ledě Pardubic zamířil překvapivě do karlovarské klece Vladislav Habal. Filip Novotný zůstal sedět na střídačce.

Když na něj najela kamera televizního přenosu, vypadal, jakoby tam nebyl, hleděl někam před sebe, nezúčastněně, do prázdna. Na veřejnost prosvitla informace, že má nějaké psychické problémy.

Náhradník Habal chytal dobře. Předvedl několik výborných zákroků. Inkasoval pouze dvakrát, jednou po chybě svého celku v obraně, jednou v přesilovce, kde Dynamo rozebralo karlovarskou defenzivu.

Ve druhém utkání již Filip Novotný stanul v brance Energie. Po třetím gólu v 15. minutě zamířil na střídačku. Žádné chyby, ale bylo vidět, že to ještě prostě není on. V zákulisí se vědělo, že před začátkem série nebyl čtyři dny na ledě.

Třetí domácí duel šel hájit svatyni Karlových Varů znovu. Možná trochu překvapivě.

Jak obstojí? Zvládne svou roli?

Jeho opětné zařazení do sestavy od začátku zápasu se posléze ukázalo správnou volbou. Byl to zase ten „starý“ dobrý „Novas“. Jeden obdržený gól v excelentní přesilovce Pardubic, a několik dalších, které prostě padnout nenechal.

To samé se dá říct o zápase číslo čtyři, kdy držel svými zákroky karlovarské naděje. A robustní útočníci Dynama mu věnovali pořádnou „péči“, ještě větší než den předtím. Spoluhráči ho ale tentokrát ve štychu nenechali a velmi rázně, v čele s kapitánem Václavem Skuhravým, ukazovali, že takhle tedy ne.

Filip Novotný nakonec za své „protiútoky“ v podobě osekání lýtek před ním stojících protihráčů také vyfasoval hned dva dvouminutové tresty, to už bylo ale utkání rozhodnuté.

„Oba zápasy nás neskutečně držel, ukázal, že je pro nás stále gólmanem číslo jedna,“ vysekl Novotnému poklonu Martin Pešout, hlavní kouč Energie, který také vysvětlil, proč Novotný v úvodním duelu chyběl. „Měl v rodině těžký průběh covidu. Museli jsme ho dát na pět dnů do izolace na hotel a vůbec nesměl trénovat, protože jsme měli strach, aby to nezanesl do mužstva,“ prozradil.

To nebylo všechno. Karlovy Vary trápil další problém, marodka v obraně. Již před prvním duelem série museli energetici stáhnout z prvoligového Sokolova Františka Klejnu. „Bohužel poslední týden jakoby šlo všechno proti nám. Musím přiznat, že jsme nakonec neměli ani jednoho zdravého obránce a to si nepamatuji za 15 let co jsem v chlapském hokeji,“ poukázal Martin Pešout.

Zároveň ale trenér Energie důrazně odmítl chybnou interpretaci předchozích slov.

„Ale pozor, aby si nikdo nemyslel, že se na to vymlouváme a snižujeme tím pardubický výkon. To v žádném případě! Byl bych rád, aby to zaznělo, že si Pardubice postup zasloužily,“ podtrhl na závěr.