Co konkrétně byste považoval za úspěch?

To je klišé, které by vám řekl asi každý trenér. Postoupit relativně v klidu do play-off.

Trénoval jste mládežnické reprezentace a naposledy Litoměřice, což byl svazový projekt zaměřený na juniory. Je to dobrá průprava?

Vary dlouhodobě sází na mladé hokejisty, i já jsem s nimi zvyklý pracovat. Věřím, že tahle praxe teď pomůže mně i Varům, kde chodí do áčka hodně hráčů z úspěšné juniorky. Mým příchodem neporušíme karlovarskou DNA. Je to filozofie klubu a já s ní naprosto souhlasím.

Navážete na práci svého předchůdce Martina Pešouta nebo vtisknete týmu novou tvář? Bude se váš herní styl nějak lišit?

Nemyslím si, že je potřeba výrazných změn. Tým je mladý, živý. Budeme chtít hrát rychlý, útočný, agresivní hokej. Ale nějaké změny budou, i když ne velké. Každý trenér má svůj styl.

Za asistenty máte karlovarské patrioty (Skuhravý, Gróf, Kněžický). To byl záměr?

V každém případě to bude obrovská výhoda, že znají zdejší prostředí i tým. ani já nejdu úplně do neznáma, se všemi se velmi znám.

Také kostra týmu je už delší dobu pohromadě, to bude jistě také plus, že?

Vnímám to také tak.

Dá se současný kádr považovat za uzavřený?

Uvidíme, jak všechno dopadne s Kubou Flekem. Pokud by odešel, očekávali bychom posílení na jeho post. A s vedením klubu se bavíme ještě o příchodu jednoho hráče, ale to si zatím nechám pro sebe.

Nemrzí vás, že nabídka z nejvyšší soutěže k vám dolétla až teď?

Ne, jsem zvyklý brát věci tak, jak přicházejí. Práce u mládežnických reprezentací mě uspokojovala. Dělal jsem to rád.

Extraliga začne pikantním soubojem s Kometou Brno, kterou trénuje váš předchůdce Martin Pešout…

Pro mě to bude emotivním především proto, že půjde o první zápas v extralize, navíc s novým týmem. Takže toho budu mít možná plné kecky spíš z tohoto důvodu.

A hned v pátém kole vás čeká derby v Plzni, kde bydlíte. Bude to emotivní?

Dlouho jsem tam trénoval mládež, ale už tam zase delší čas nepůsobím. I když tam přes 25 let žiju, nebudu to vnímat jako svůj zápas, ale jako derby Plzeň – Vary.

Když už jsme zmínili Plzeň. Hrála blízkost bydliště ke Karlovým Varům nějakou roli při rozhodování?

Možná snad jenom v tom, že je to přínosný bonus. Nabídka z Varů, které už jsou tradiční extraligový klub, byla natolik zajímavá, že z mého pohledu nebylo co řešit. Jednání bylo velmi rychlé.

Jsme na startu letní přípravy, jaká bude?

Potrvá až do 1. července, takže bude o trošku delší. Potom budou mít hráči volno, ale dostanou individuální plány, aby se připravovali.

Kdy poprvé vyjedete na led?

25. července půjdeme ostře na led, ale připravený už bude pár dnů předtím, aby mohli kluci individuálně.