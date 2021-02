V dresu druholigového nováčka pořádně vyčníval. Za Stadion Cheb vstřelil v šesti zápasech šest gólů a připsal hned deset kanadských bodů. Jenže potom přišlo zastavení soutěže. A zatímco hokejová extraliga a Chance liga se po vynucené covidové pauze zase rozjely, druhá liga byla, mírně řečeno, hozena přes palubu.

Dvacetiletý odchovanec karlovarské Energie Radek Prošek tak sáhl po nabídce ze severu Evropy. Elitní norská liga se v té době hrála, a tak zamířil do Fredrikstadu.

Ani tady ho ale „covid“ nenechal hrát. „Po příletu jsem musel do desetidenní karantény, a jakmile jsem potom naskočil do tréninku, tak byla soutěž zastavena,“ přibližuje.

V Norsku na rozdíl od Čech mohl alespoň trénovat a čekat na zahájení ligy. To bylo plánováno na 12. ledna.

Vše šlo podle plánu.

Krátce před Vánoci dal klub hráčům týdenní volno, a tak Radek Prošek letěl domů do Čech. Tady ho ale zastihlo nečekané oznámení. „Přišla mi zpráva, že se už nesmí ani trénovat, takže jsem zůstal doma. Potom přišlo uvolnění, ale jen pro kluky do 19 let, a pak úplně zavřeli hranice,“ líčí.

V Čechách se teď může věnovat pouze suché přípravě, hokejové věci i ty osobní zůstaly na severu Evropy. „Pošlou mi to poštou,“ dodává Radek Prošek.

Ten v mateřské zemi prošvihl i přestupní termín, který končil 31. ledna. A tak zatímco po jeho některých spoluhráčích z Chebu již sáhly prvoligové kluby, Radek Prošek má zřejmě smůlu. „Budu už asi jen trénovat, a až skončí sezóna, tak se uvidí,“ říká hráč patřící Energii Karlovy Vary.

Hráč, který za pár dní oslaví 21. narozeniny, toho stihl ve své kariéře již hodně. Loňský rok strávil například v zámoří, v americké juniorské soutěži odehrál 50 zápasů, během nichž nasbíral 44 kanadských bodů za 25 gólů a 19 asistencí. Přes nepříjemné peripetie zůstává tak nějak v klidu. „Mrzí mě to, ale co se dá dělat, tohle je teď všude,“ říká na závěr.