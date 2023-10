/CHANCE LIGA/ Hokejisté sokolovského Baníku tvrdili ve 14. kole Chance ligy na svém stadionu v bitvě s posledním Frýdkem-Místkem roli favorita. Baníkovci si během duelu s houževnatým soupeřem sice vytvořili dvoubrankový náskok, ale o ten ve třetí třetině přišli. Nakonec muselo o vítězi rozhodnout prodloužení, které Sokolov přetavil v druhý bonusový bod, když bral vítězství 3:2.

HC Baník Sokolov – HC Frýdek-Místek 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:2 – 1:0). | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Už vstup měl Sokolov do zápasu parádní. Již v sedmadvacáté vteřině se radoval z první branky, kdy nahození Turečka doklepl za záda brankáře hostů Švančary Vojtěch Tomeček. To bylo z gólové stránky v první třetině vše.

Ani druhá perioda nebyla na branky bohatá, přesto si Baník vytvořil dvougólový náskok. Po faulu v samotném závěru druhé třetiny od Oskara Haase se Baník dostal do početní výhody, která neměla dlouhého trvání, neboť střelou z první ji využil Roman Přikryl.

Jenže ve třetí třetině přišel pro Sokolov šok. Svěřenci Martina Hrnčára totiž během ní dokázali smazat dvougólové manko, a to díky trefám Oskara Haase a Zdeňka Sedláka, kteří se zapsali do střelecké listiny v 54. a 55. minutě. Duel tak zamířil do prodloužení, ve kterém měl Sokolov početní výhodu, kterou přetavil v druhý bonusový bod Vojtěch Tomeček.

V pondělí 23. října se baníkovci představí v 15. kole Chance ligy od 17.30 hodin na ledě Zlína.