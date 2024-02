Hokejisté Baníku Sokolov přivítali na svém stadionu v dohrávce 49. kola Chance ligy litoměřický Stadion, který dorazil na západ Čech s několika exsokolovskými hráči v sestavě. A šlo o hodně. Pokud pomýšlejí baníkovci na elitní šestku, museli bezpodmínečně bodovat za tři body. Jenže Sokolovu se v posledních kolech nedaří, a to se potvrdilo i proti Litoměřicím, které uspěly i ve čtvrtém vzájemném duelu, když si ze Sokolova odvezly cennou výhru 5:3, čímž se Baníku elitní šestka řádně vzdálila.

HC Baník Sokolov – HC Stadion Litoměřice 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

První třetinu načali gólově v 6. minutě hosté z Litoměřic, kteří nejdříve přežili při své přesilovce šanci z hole Jana Bernovského po přečíslení dva na jednoho. Poté sami se štěstím udeřili, kdy si nenápadnou střelu Michala Vitoucha ztečoval nešťastně do své branky jeden z bránících hráčů Baníku – 0:1.

Sokolovští hokejisté oplatili soupeři stejnou mincí, když v 16. minutě využili přesilovou hru, kterou přetavil vyrovnání Jan Bernovský – 1:1. Západočeši však vyrovnaný stav nedokázali udržet, když si Litoměřice vzali v 19. minutě vedení zpět, to propálil brankáře Baníku Petra Hamalčíka úspěšnou ranou mezi betony Josef Jícha – 1:2. Druhou třetinu načal šancí litoměřický Žmola, který nedokázal zasunout puk do prázdné svatyně domácích. Nakonec se přeci jen Litoměřice dočkaly i třetí trefy, kdy ve 28. minutě po nenápadné akci skóroval Pavel Kordule – 1:3.

Sokolov však záhy brankově odpověděl, to nahození Jana Mlčáka ztečoval bruslí do svatyně hostů Vojtěch Tomeček – 2:3. Do třetí třetiny šli hokejisté Sokolova s cílem, co nejdříve vstřelit vyrovnávací gól, ale střelecky se jim vůbec nedařilo. Naopak opět uhodilo na straně druhé, v 56. minutě odskočily po přesném zásahu Michala Vitoucha Litoměřice Sokolovu na rozdíl dvou branek – 2:4.

Následně šel Sokolov do risku, když zkusil již tři minuty před koncem hru v šesti hráčích. A to přineslo ovoce, když v končící 59. minutě snížil na rozdíl jediné branky Vojtěch Tomeček – 3:4. Následně však dokázaly Litoměřice vstřelit rozhodující branku, když šel Sokolov opět do šesti a Přemysl Svoboda nasměroval puk před celé kluziště do sokolovské svatyně – 3:5.

HC Baník Sokolov – HC Stadion Litoměřice 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). Branky a nahrávky: 16. Bernovský (Přikryl), 28. Tomeček (Mlčák, Kverka), 59. Tomeček (Kverka, M. Rohan) – 6. M. Vitouch, 19. Jícha (Kordule, Jebavý), 28. Kordule (Costa, Jícha), 56. M. Vitouch, 60. P. Svoboda. Rozhodčí: M. Kostourek, J. Zeliska – P. Baxa, J. Dědek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Sokolov: Hamalčík – M. Rohan, Klejna, Rulík, Weinhold, Mlčák, Tureček, Bulka – Vracovský, Kverka, Tomeček – Osmík, Přikryl, Bernovský – Křemen, Vrdlovec, Csamango – D. Novotný, T. Rohan, V. Polák I. Litoměřice: Cichoň – Jebavý, Krutil, Benda, Černohorský, Husák, Tůma, Tomek – Kordule, Jícha, Costa – Ton, Kuťák, P. Svoboda – Hrabík, M. Vitouch, Plos – Korkiakoski, Sihvonen, Žmola.