Měl jste hned na první dobrou jasno, že do podpory hokeje v Karlových Varech půjdete?

Ne, tu nabídku jsem odmítl, dokonce hned několikrát. Už jsem jel dokonce i do Karlových Varů za paní primátorkou vysvětlit, proč mi ta spolupráce nedává smysl. Ale nakonec právě ta vstřícnost a zájem všech lidí kolem mě přesvědčily, že do toho půjdu. Je to po velmi zralé úvaze připravená transakce.

Kádr už je daný, nebo chystáte nějaké změny?

Tým je nastavený dobře, odvedl se tady kus práce. Nejsem zastáncem toho, že by se mělo něco bourat. To by skončilo průšvihem.

Nakolik hodláte do vedení hokejového klubu mluvit?

Vidíme i na příkladech slavných fotbalových klubů, že když je někdo úspěšný v byznysu, nemusí se to odrazit na sportovních výsledcích. Půjdu do toho opatrně, budeme zkoušet a dívat se, jak to dělají v zahraničí.

Ale určitě máte nějaké sportovní cíle?

Nebudeme říkat, že chceme každý rok vyhrávat tituly. Základní cíl je čtvrtfinále, pak se může stát cokoliv.

Pokud by se výsledky nedostavily hned, jste připravený napumpovat do klubu víc peněz?

A projeví se na výsledcích, když do toho dáte víc peněz? Často mám pocit, že to moc nefunguje, když přivedete narychlo jednoho dva hráče. Ve svých firmách spíš spoléhám na soudržnosti a chtěl bych to aplikovat i tady. Razím dlouhodobou práci.

Zdroj: Daniel Seifert

A spíš vsadíte na mládí?

Ano, chceme stavět na mládeži, protože prostor, který mladí dostávají, není odpovídající. Chceme mládežnický hokej dělat profesionálně, žádná protekce. Věřím, že poctivá práce se jednou vrátí.

Kde kromě vašich firem hledáte inspiraci?

Třeba v akademii Red Bullu Salzburg. I když hrají na poměrně vysoké úrovni, pořád je výchova mládeže jejich priorita. A pak možná i ve Washingtonu.

Povídejte, jak jste k tomuto klubu z NHL přišel?

Sedím v představenstvu americké společnosti Groupon a Ted Leonsis (majitel Washington Capitals – pozn. aut.) mu předsedá. Neznáme se dlouho, ale bavíme se intenzivně. Hokej a vlastnictví klubu bude stoprocentně jedno z témat, o kterých se spolu budeme bavit.

Zdroj: Daniel Seifert

Máte už představu, jak by mohla spolupráce vypadat?

Moje přání je, aby se nějaká skupina mladých hokejistů dostala příští rok do Washingtonu. Aby viděla, jak se tam trénuje.

Co vy a hokej?

V Praze jsme si chodili s partou rekreačně zahrát. Neříkám, že jsem nějaký výborný bruslař, ale hokej si rád zahraju. Je to super sport.

Jaký je váš největší hokejový zážitek?

Nějakou dobu jsem žil a podnikal v Americe. Vždycky jsem se chtěl jít podívat na Jaromíra Jágra, dlouho to z různých důvodů nevycházelo, ale nakonec jsem měl to štěstí.